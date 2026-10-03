\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc\u06af\u0631\u0627\u0633\u060c \u062f\u0631 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u06f2\u06f5\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc\u062f\u060c \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0622\u0628\u200c\u06af\u0631\u0641\u062a\u06af\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628 \u0634\u062f.\n