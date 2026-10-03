باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم

بارش شدید و بی‌سابقه باران در منطقه مادریگراس اسپانیا، خیابان‌های این منطقه را به رودخانه‌های خروشان تبدیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارندگی شدید در مادریگراس، در فاصله ۲۵۰ کیلومتری مادرید، موجب آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها و جاری شدن سیلاب شد.

مطالب مرتبط
خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم
young journalists club

سیل گسترده در مناطقی از کاراکاس ونزوئلا + فیلم

خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم
young journalists club

باران شدید، خیابان‌های کاتانیا را به رودخانه تبدیل کرد + فیلم

خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم
young journalists club

سیلاب تا نزدیکی پشت‌بام ساختمان‌ها در مادیا پرادش هند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 تاکتیک‌های ترامپ فقط در برابر شرکای اروپایی جواب می‌دهد، نه ایران + فیلم
۶۳۸

 تاکتیک‌های ترامپ فقط در برابر شرکای اروپایی جواب می‌دهد، نه ایران + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم
۶۱۸

تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم
۵۸۰

رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم
۴۶۷

از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
 سناریوی پرچم دروغین اسرائیل زیر سؤال رفت! + فیلم
۳۸۱

 سناریوی پرچم دروغین اسرائیل زیر سؤال رفت! + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha