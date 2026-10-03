رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی پس از ناکامی تیم ملی واترپلو در کسب مدال برنز گفت: نمی‌توانم از عملکرد فنی تیم دفاع کنم و باید بگویم که ایراد زیاد بود

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی پس از شکست تیم ملی واترپلو ایران مقابل چین در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: ابتدا دیدار نزدیکی را شاهد بودیم و پس از آن فاصله ایجاد شد و در نهایت مغلوب چین شدیم. با چند اشتباه ساده فاصله زیاد شد و نباید از این موضوع بگذریم که سه پنالتی را نیز خراب کردیم.

او ادامه داد: نمی‌توانم از عملکرد فنی تیم دفاع کنم و باید بگویم که ایراد زیاد بود، اما مسئولیت با رئیس فدراسیون است و نباید از این موضوع بگذریم. هرچند تیم چهارم آسیا شد و این رقابت سنتی بین ایران، چین و قزاقستان ادامه دارد و ژاپن نیز از نظر کیفی با سایر تیم‌ها فاصله دارد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با اشاره به اینکه کره جنوبی نیز در این بازی‌ها تیم خوبی را آماده کرده بود، گفت: آن‌ها در دوره بعدی بازی‌های آسیایی برای کسب مدال خواهند آمد.

رضوانی در خصوص راهکار فدراسیون برای برون‌رفت واترپلو از وضعیت موجود و کسب مجدد مدال در دوره‌های آتی بازی‌های آسیایی عنوان کرد: باید به کشور بازگردیم و پس از برگزاری جلسات، مسائل فنی را بررسی کنیم. امیدوار هستیم واترپلو بتواند فاصله اندک ایجادشده را جبران کند، چرا که امروز شانس پیروزی را داشتیم و در لحظاتی از بازی، کنترل این دیدار را در اختیار گرفته بودیم.

او ادامه داد: چین در مرحله گروهی به کره جنوبی باخته بود و تیم ملی واترپلو ایران نیز موفق شد مقابل تیم کره جنوبی در مرحله حذفی پیروز شود. ما با چهار گل دیدار مقابل چین را واگذار کردیم و باید این دیدار را از نظر فنی تحلیل کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با تأکید بر اینکه واترپلو در آینده نیازمند راهکار است، خاطرنشان کرد: تیم ملی در آینده نیازمند نیرو‌های جوان است و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. در مورد آینده تیم و چگونگی عملکرد آن نیز به‌زودی صحبت خواهیم کرد.

رضوانی در مورد عملکرد رشته‌های شنا و شیرجه در این دوره از بازی‌ها نیز بیان کرد: خوشبختانه در رشته شنا برای اولین بار شاهد فینالیست شدن شناگران ایرانی در بازی‌های آسیایی بودیم و در رشته شیرجه نیز برای اولین بار سام واژیر موفق به کسب مقام چهارم شد.

برچسب ها: محسن رضوانی ، تیم ملی واترپلو ایران ، واترپلو ، بازی‌های آسیایی
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