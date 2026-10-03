رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران شمال مسیر (جنوب به شمال) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «سیاوش محبی» رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: به دلیل ترافیک سنگین در جاده چالوس در مسیر (شمال به جنوب)، مقرر شد از ساعت ۱۷:۰۰ امروز ۱۱ مهرماه، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) از ابتدای آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس ممنوع شود.

وی افزود: در ادامه، مسیر (شمال به جنوب) این دو محور تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی، به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد و این محدودیت تا عادی شدن وضعیت ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، گیلان، اردبیل، مازندران، زنجان، کردستان و قزوین، بارش پراکنده باران گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره وضعیت ترافیکی محور‌ها نیز گفت: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس در محدوده‌های سیاه‌بیشه و ولی‌آباد و همچنین مسیر شمال به جنوب این محور در محدوده ماسال تا مجلار، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های سه‌راهی چلاو و رینه ترافیک نیمه‌سنگین است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز در محدوده گلشهر تا مهرشهر و همچنین محدوده پایانه شهید کلانتری تا استاندارد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

منبع: پلیس