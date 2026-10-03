باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجازی، مدیرعامل فرهنگی وگردشگری منطقه گردشگری، در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری و هفته تهران با اشاره به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی پیش روی صنعت گردشگری، اظهار داشت: امروز در شرایطی هفته گردشگری را گرامی می‌داریم که این صنعت با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه است. در چنین شرایطی، سخن گفتن از گردشگری صرفاً سخن گفتن از سفر، تفریح و جابه‌جایی مسافر نیست؛ بلکه سخن از ظرفیت یک ملت برای حفظ امید، پایداری اقتصادی و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی خود به جهان است.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، مسئله ایران‌هراسی را یکی از مهم‌ترین موضوعات عرصه بین‌المللی دانست و تصریح کرد: در برابر روایت‌های نادرست از ایران، گردشگری و رسانه دو ظرفیت مکمل برای معرفی واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور به جهان هستند. تصویری که از ایران در رسانه‌های خارجی ارائه می‌شود، با واقعیت‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری این سرزمین فاصله دارد. در چنین فضایی، گردشگری می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزار‌های ارتباط میان ملت‌ها تبدیل شود؛ چراکه تجربه مستقیم سفر، مشاهده زندگی مردم و مواجهه با میراث فرهنگی یک کشور، امکان شناختی فراتر از روایت‌های رسانه‌ای فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌های ایرانی افزود: رسانه‌های ما صرفاً منعکس‌کننده اخبار گردشگری نیستند؛ آنها می‌توانند روایتگر ظرفیت‌های واقعی ایران، تنوع فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی، میراث تاریخی و مهمان‌نوازی مردم این سرزمین باشند.

حجازی با اشاره به جنگ‌های مدرن و تغییر ماهیت تهدید‌ها گفت: دشمنان این سرزمین در جنگ نظامی به سراغ جنگ با میراث فرهنگی، گردشگری و تاریخی این سرزمین مقدس آمده‌اند. در دنیای جنگ‌های مدرن، دیگر فقط هواپیما، موشک و پهپاد تعیین‌کننده پیروزی نیستند، بلکه «جنگ روایت‌ها» به یکی از مهم‌ترین جبهه‌ها تبدیل شده است؛ جایی که مستکبران عالم با امپراتوری رسانه‌ای قدرتمند خود و ابزار‌های دیجیتال، افکار عمومی جهانی را هدف قرار می‌دهند تا مقبولیت، حمایت و حتی روحیه جنود خدا را تضعیف کنند.

وی در ادامه با اشاره به تجربه جنگ اخیر افزود: در جنگ اخیر همگی مشاهده کردید که میراث شهید و قائد عزیز جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر قدرت نظامی نیرو‌های جان‌برکف مسلح، در سرتاسر این نقشه زیبا چگونه به چشم آمد و مردم مبعوث‌شده در سرتاسر ایران عزیز و حتی جهان پزشکان، هتلداران، مهندسان، کارمندان، کارگران، سرمایه‌گذاران، دانشجویان و رسانه‌ها همه پای کشور خود ایستادند و در مقابله با دژخیمان، دست برتر داشتند و وحدت، غیرت، جان‌فدایی، یک‌ملت‌بودن و تاب‌آوری خود را نشان دادند.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، یکی از خلاقانه‌ترین کمپین‌های دیپلماسی عمومی را که توسط جوانان ایرانی به اجرا درآمد، الگویی مناسب برای حوزه گردشگری دانست و اظهار داشت: همگان به عینه دیدند که جوانان ایرانی در حوزه رسانه با آگاهی کامل از واقعیت حوزه دیپلماسی عمومی عمل کردند و به جای بیانیه‌های رسمی و معمول، کشورمان به دیپلماسی دیجیتال روی آورد که از جمله آنها استفاده از میم‌ها، انیمیشن‌های هوش مصنوعی، طنز تند و محتوای عرفی‌سازه‌شده بود.

وی افزود: این رویکرد نه تنها هزینه‌ای ناچیز داشت، بلکه به سرعت به یک پدیده جهانی تبدیل شد و توسط جهانیان دست‌به‌دست شد. تا آنجا که اکثر رسانه‌ها ایران را برنده جنگ روایت‌ها نامیدند و نوشتند که ایران نشان داد در عصر شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، یک طنز خوب و انیمیشن جذاب می‌تواند مؤثرتر از یک ناو باشد. حتی کمپین هماهنگ حساب‌های سفارتخانه‌های ایران در کشور‌های خارجی نیز یکی از خلاقانه‌ترین بخش‌های دیپلماسی عمومی بود. انیمیشن‌های لگویی ایرانی در جریان جنگ ۴۰روزه و هفته‌های پس از آن، به تریبون رسانه‌ای کشورمان تبدیل شدند و کارتل‌های رسانه‌ای که قرار بود افکار عمومی جهان را علیه ایران متحد کنند، به چالش کشیدند.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تاب‌آوری گردشگری اشاره کرد و گفت: چگونه می‌توان در شرایط بحران، موانع پیش روی گردشگری را کاهش داد و اجازه نداد فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های موجود، چرخه سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت را متوقف کند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد ما، تاب‌آوری گردشگری به معنای ادامه فعالیت به هر قیمت نیست؛ بلکه به معنای ایجاد سازوکار‌هایی است که در شرایط دشوار نیز امکان استمرار فعالیت، حفظ اشتغال، صیانت از سرمایه‌ها و بازگشت سریع‌تر به شرایط عادی را فراهم کند. تاب‌آوری گردشگری زمانی محقق می‌شود که در شرایط بحران، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدید متوقف نشود، بلکه از سرمایه‌های موجود نیز با جدیت صیانت کنیم.

حجازی، تسهیل فرآیند‌های اداری، کاهش موانع سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان بخش خصوصی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران را از ضرورت‌های جدی امروز صنعت گردشگری برشمرد و تأکید کرد: بخش خصوصی زمانی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری انگیزه خواهد داشت که اطمینان پیدا کند سرمایه‌گذاری او در شرایط بحران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد نیز در همین چارچوب، توسعه گردشگری را نه صرفاً به‌عنوان ایجاد جاذبه‌های تفریحی، بلکه به‌عنوان بخشی از مسئولیت خود در قبال اقتصاد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دنبال می‌کند. در این منطقه، نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد که می‌توانند به‌عنوان مصادیقی از استمرار فعالیت اقتصادی و تقویت تاب‌آوری گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، هتل دیدار را یکی از نمونه‌های توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری در این مجموعه معرفی کرد و گفت: هتل دیدار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهری، حتی در شرایط دشوار اقتصادی، می‌تواند با نگاه بلندمدت دنبال شود.

وی همچنین به شهربازی «انرژیا» اشاره کرد و افزود: شهربازی انرژیا که با مشارکت بخش خصوصی در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد ایجاد شده است، نمونه‌ای از تلاش برای گسترش فضا‌های تفرجگاهی و افزایش تنوع خدمات گردشگری در پایتخت به شمار می‌رود که به لطف بخش خصوصی حتی در شرایط جنگ پیش رفت و هفته گذشته با حضور کودکان و خانواده‌هایشان افتتاح شد.

حجازی در پایان تأکید کرد: هتل دیدار و شهربازی انرژیا صرفاً دو پروژه گردشگری نیستند؛ این پروژه‌ها نمونه‌هایی از استمرار سرمایه‌گذاری و تلاش برای حفظ پویایی اقتصاد گردشگری شهری در شرایط دشوار هستند. اهمیت این پروژه‌ها فقط در ایجاد یک فضای اقامتی یا تفریحی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در پیامی است که به فعالان اقتصادی منتقل می‌کنند: سرمایه‌گذاری در گردشگری باید تداوم داشته باشد و شرایط بحران نباید به معنای توقف توسعه و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی باشد.