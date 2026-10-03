امروز هوا دگرگون است؛ و ابر‌های پراکنده و رگبار‌های بی‌قرار، خبر از آسمان متلاطم و ناآرام می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی استان فارس با هشدار سطح زرد هواشناسی و ادامه وضعیت ناپایداری جوی در استان، اظهار کرد: این سامانه لز بعد از ظهر امروز ۱۱ مهر آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همین روز در استان پابرجاست.

او ادامه داد: رعدوبرق و بارش پراکنده و رگباری باران همراه با وزش باد نوع مخاطره این سامانه است.

حسینی تصریح کرد: این سامانه، استان به ویژه مناطق جنوب و جنوب شرقی و شهرستان‌های داراب، زرین دشت، لار، گراش، اوز، استهبان، نیریز، لامرد و جویم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او افزود: بارش‌های پراکنده و رگباری همه مناطق شهرستان‌ها را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد. 

مدیرکل هواشناسی استان فارس افزود: برخورد صاعقه، لغزندگی جاده ها، امکان آبگرفتگی موقت برخی از معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها اثر مخاطره این سامانه است.

او توصیه کرد: در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد یا اتراق نشود، از صعود به ارتفاعات خودداری و در چرای دام احتیاط شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، بارش پراکنده
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