نماینده مجلس گفت: میزان ذخایر مورد نیاز کشور در دولت اخیر حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و این افزایش با توجه به شرایط جنگی و ضرورت تقویت تاب‌آوری کشور انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - میثم خضریان، نماینده مجلس، با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور گفت: مهم‌ترین مسئله در حوزه تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تأمین کالاهای اساسی، غذای مردم و امکانات مورد نیاز آنهاست.

وی افزود: هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی و وزیر جهاد کشاورزی، موضوع ذخایر کالاهای اساسی و وضعیت تأمین نیازهای کشور مورد بررسی قرار گرفت.

خضریان با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی کشور تنها در حد کفایت نیست، اظهار کرد: میزان ذخایر کشور از حد کفایتی که معمولاً باید داشته باشیم نیز افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر انبارهای کشور همچنان از کالاهای اساسی پر است.

نماینده مجلس ادامه داد: میزان ذخایر مورد نیاز کشور در دولت اخیر حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و این افزایش با توجه به شرایط جنگی و ضرورت تقویت تاب‌آوری کشور انجام شده است.

وی تأکید کرد: حتی با در نظر گرفتن این افزایش ۲۰ درصدی در سطح ذخایر مورد نیاز، میزان موجودی کالاهای اساسی کشور از سقف تعیین‌شده نیز عبور کرده و شرایط ذخایر همچنان مناسب است.

خضریان خاطرنشان کرد: جزئیات و اعداد و ارقام مربوط به میزان ذخایر کالاهای اساسی نیز قابل ارائه است.

 

 

 

برچسب ها: کالای اساسی ، تاب آوری
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