باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، در مراسم گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری گفت: برنامه‌ریزی برای رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر تحت تأثیر شرایط پیش‌آمده قرار گرفت، اما تلاش فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های حرفه‌ای و مدیریت مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی موجب شد چرخه گردشگری کشور متوقف نشود.

وی افزود: گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه با مفاهیمی همچون صلح، امنیت، نشاط، اشتغال و توسعه اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و باید جایگاه این بخش در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور ارتقا پیدا کند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی گفت: در حوزه تسهیلات بانکی، روند حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری متوقف نشده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ایجاد تأسیسات گردشگری از ظرفیت اوراق سپرده بانکی استفاده کنند.

محسنی‌بندپی همچنین از اختصاص حدود ۱۲.۳ همت با نرخ بهره چهار درصد برای حوزه بوم‌گردی و صنایع‌دستی خبر داد و افزود: تلاش شده است با اصلاح برخی مقررات و رفع موانع، شرایط برای استمرار فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها فراهم شود. همچنین شعار وزارت میراث‌فرهنگی این است که «سرمایه‌گذاری امر مقدسی است» و سرمایه‌گذار باید مورد احترام و حمایت همه ارکان وزارتخانه قرار گیرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه گردشگری اظهار کرد: در دو سال فعالیت دولت، ۱۴۷۱ پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ همت به بهره‌برداری رسیده است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با وجود شرایط اقتصادی و دشواری‌های موجود همچنان در حال ساخت هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری هستند.

محسنی‌بندپی حضور سرمایه‌گذاران در صنعت گردشگری را نشانه اعتماد و علاقه آنان به این حوزه دانست و افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی می‌توانستند سرمایه خود را به بخش‌های دیگری منتقل کنند، اما به دلیل علاقه و نگاه توسعه‌محور به گردشگری، در ساخت زیرساخت‌های این صنعت حضور دارند.

وی گردشگری زیارت و سلامت را از مزیت‌های نسبی کشور عنوان کرد و گفت: فعالیت در این دو حوزه در شرایط دشوار نیز ادامه داشته است.

معاون گردشگری همچنین از تلاش برای تقویت حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی خبر داد و گفت: در صورت اعلام و تأیید سفارتخانه‌های ایران در کشور‌های مختلف، ظرفیت حضور فعالان گردشگری کشور در نمایشگاه‌های خارجی فراهم خواهد شد.

محسنی‌بندپی با اشاره به نمایشگاه گردشگری چین افزود: فعالان گردشگری کشور می‌توانند با حضور در این رویداد‌ها ظرفیت‌ها و جاذبه‌های ایران را به بازار‌های بین‌المللی معرفی کنند.