باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لوران نونز، وزیر کشور فرانسه می‌گوید که در بحبوحه اعتراضات دانش‌آموزی در سراسر این کشور، بیش از ۵ هزار نفر از روز دوشنبه بازداشت شده‌اند.

گفته شده این اعتراضات که با مطالباتی برای بهبود شرایط آموزشی برگزار شده، در ۱۵۸ مرکز آموزشی به خشونت کشیده شده است.

به گفته نونز، ۷۳۵ مدرسه تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفته‌اند و فقط در روز پنجشنبه نزدیک به ۲ هزار نفر بازداشت شدند. همچنین بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس در جریان ناآرامی‌ها زخمی شده‌اند.

مقام‌های فرانسوی اعلام کرده‌اند در برخی مناطق، به سمت نیرو‌های پلیس، معلمان، خبرنگاران و رهگذران اشیایی پرتاب شده و به آنها حمله شده است.

در یکی از جدی‌ترین موارد، یک دانش‌آموز ۱۶ ساله در شهر تور در مرکز فرانسه بر اثر اصابت گلوله سلاح LBD-۴۰ پلیس، بینایی یک چشم خود را از دست داده و همچنان در بیمارستان بستری است.

وزیر کشور فرانسه می‌گوید که گستردگی این اعتراضات «غافلگیرکننده» بوده است.

در همین حال، چندین سازمان نماینده جنبش دانش‌آموزی، به همراه گروه‌های سیاسی چپ و چپ افراطی، خواستار دور دوم اعتراضات در این هفته شده‌اند. آنها دلیل این فراخوان را اعتراض به «سرکوب» پلیس اعلام کرده‌اند.

منبع: آناتولی