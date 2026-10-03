وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تأمین آب نیروگاه‌ها و صنایع کشور، تصریح کرد که بازچرخانی آب و استفاده از پساب نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر نیرو در جلسه امور آب که صبح امروز شنبه ۱۱ مهر با حضور معاونین و مدیران ارشد صنعت آب در محل این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه شرایط منابع آبی کشور نیازمند بازنگری جدی در نحوه تأمین آب صنایع بزرگ و نیروگاه‌هاست، اظهار داشت: تجربه نیروگاه فردوسی مشهد نشان داد که با ورود بهنگام مدیریتی و حل چالش‌های بین‌بخشی، می‌توان معضل نبود آب را به فرصتی برای استفاده از پساب بازچرخانی‌شده تبدیل کرد.

وی با اشاره به اینکه نباید پروژه‌های بازچرخانی آب به دلیل بروکراسی یا مقاومت‌های اجرایی متوقف بمانند، تأکید کرد که در مدل‌های جدید توسعه، حتماً باید «توجیه اقتصادی» برای سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان لحاظ شود. به گفته وزیر نیرو، اختصاص حاشیه سود مناسب برای طرح‌های بازچرخانی، نه تنها باعث استقبال صنایع می‌شود، بلکه پایداری این پروژه‌ها را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به چالش‌های گذشته در این حوزه، از مدیران استانی خواست تا با شناسایی ظرفیت‌های فاضلاب شهری، برای پروژه‌های سال آینده برنامه‌ریزی عملیاتی داشته باشند تا چرخه‌ی تأمین آب صنایع از منابع پایدار (پساب) به طور کامل جایگزین منابع آب‌های زیرزمینی زمینی شود.

در پایان این نشست، بر این نکته تأکید شد که با وجود پیش بینی بارش های پیش رو نباید سیاست وزارت نیرو در مدیریت منابع آب عوض شود و منابع آبی جدید باید به محیط زیست اختصاص یابد. همزمان با بارش‌های النینو احتمال دریافت بارش‌های سنگین در کشور وجود دارد، اما حتی اگر به اصطلاح طوفان نوح هم بیاید، سیاست مدیریت منابع آبی باید بر مدیریت مصرف و آب تمرکز داشته باشد و تغییری در این روند ایجاد نشود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو

برچسب ها: آب ، وزیر نیرو
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