باشگاه خبرنگاران جوان، سیدسعید جباری شیاده رئیس دادگاه بخش کمالان گفت: در این پرونده، قاضی یکی از محاکم بخش کمالان با توجه به نداشتن سابقه کیفری محکوم و سبک بودن جرم ارتکابی، مجازات حبس را به انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل کرد.

جباری افزود: در اجرای این حکم، ۹۰ بسته نوشت‌افزار تهیه و با نظارت آموزش‌وپرورش میان دانش‌آموزان نیازمند حمایت، توزیع شد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت گفت: جلوگیری از زندانی شدن افرادی که مرتکب جرایم سبک یا غیرعمد شده‌اند، از سیاست‌های مورد تأکید قوه قضاییه است و نیز در همین چارچوب از مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم استفاده می‌کنیم.

وی افزود: قضات در تعیین مجازات جایگزین حبس، نوع و کیفیت جرم، آثار ناشی از آن، سن، مهارت، شخصیت و سابقه متهم و همچنین وضعیت بزه‌دیده را در نظر می‌گیرند.

منبع: دادگستری