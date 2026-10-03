کهن‌ترین گردوی ثبت‌شده کشور در کهمان سلسله ثبت ملی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، گفته طی دو هفته گذشته ۱۲ درخت تاریخی منطقه کهمان در کمیته میراث طبیعی کشور ثبت ملی شده‌اند و در میان آنها یک درخت گردو با قدمت حدود هزار سال قرار دارد.

به‌گفته او این درخت به‌عنوان کهن‌ترین درخت گردوی ثبت‌شده کشور معرفی شده و اگرچه در نقاط مختلف ایران درختان گردوی قدیمی وجود دارند، اما تاکنون درخت گردویی با این قدمت در فهرست آثار طبیعی ملی ثبت نشده بود

ثبت این درخت تاریخی در منطقه‌ای اتفاق افتاده که گردو برای اقتصاد کشاورزی آن نیز اهمیت دارد. بر اساس آمار اعلام‌شده درباره برداشت گردوی امسال در سلسله، سطح باغ‌های گردو بیش از ۲ هزار هکتار است و پیش‌بینی شده بیش از ۵ هزار تن محصول از این باغ‌ها برداشت شود.

حالا ثبت یک درخت گردوی حدود هزار ساله در چنین منطقه‌ای می‌تواند موضوع حفاظت از باغ‌ها و درختان تاریخی را نیز دوباره در مرکز توجه قرار دهد.

در کهمان، قدمت برخی درختان گردو پیش‌تر نیز مورد توجه قرار گرفته بود و گزارش‌های محلی از وجود درختان چندصدساله در این منطقه حکایت داشته‌اند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان نیز جشنواره گردوی کهمان را فرصتی برای معرفی همین ظرفیت‌ها دانسته و قرار است این جشنواره در کنار درخت تاریخی برگزار شود و هم‌زمان با آن، تابلوی معرفی و لوح ثبت ملی این درخت رونمایی شود.

برنامه ثبت آثار طبیعی کهمان در حالی دنبال می‌شود که اداره‌کل میراث‌فرهنگی لرستان در هفته گردشگری، معرفی ظرفیت‌های گردشگری را از مدارس آغاز کرده و هم‌زمان ثبت رویداد‌های بومی، آثار تاریخی و ظرفیت‌های طبیعی را دنبال می‌کند.

جشنواره عناب الیگودرز نیز در همین چارچوب برگزار شده و تلاش برای ثبت آن در تقویم ملی رویداد‌های گردشگری در دستور کار قرار گرفته‌است.

منبع: میراث فرهنگی لرستان

برچسب ها: میراث فرهنگی ، لرستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
حیدرعلی رحیم پور
۲۳:۲۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
سلام از خراسان شمالی شهرستان اسفراین هستم بنده یک درخت بید در کنار زمینم دارم شاید هزار سال قدمت داشته باشه اگر دنبال این جور درختها باقدمت هستید این درخت در روستای آردغان از شهرستان اسفراین است
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درخت گردوی هزار ساله کهمان سلسله ثبت ملی شد
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