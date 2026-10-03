۲۶ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به حدود ۱۰۰هزار خانوار مستاجر در کمتر از ۵ ماه اخیر پرداخت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از نیمه دوم اردیبهشت امسال، همزمان با افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن در مناطق مختلف کشور، تا روز شنبه ۱۱ مهرماه، حدود ۱۰۰هزار خانوار مستاجر وام کمک ودیعه مسکن دریافت کردند. مبلغ کلی این تسهیلات ۲۶ همت بوده است.

از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵، برای کمک به افزایش توان مالی خانوار‌ها در بازار اجاره، سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت. همچنین سقف‌های فردی تسهیلات نیز بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به ارقام تسهیلات سال قبل رشد داشت.

آمار‌های سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد، از نیمه دوم اردیبهشت سال گذشته تاکنون، مجموعا حدود ۴۷۰ هزار مستاجر تسهیلات ودیعه دریافت کرده‌اند که مبلغ کلی این تسهیلات بالغ بر ۹۷ همت بوده است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی