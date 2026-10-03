باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه استان با هشدار نسبت به خطرات ناشی از تخطی از سرعت در جاده‌های لغزنده، از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت و جرح در کیلومتر محور پل زال - خرم‌آباد خبر داد.

سرهنگ شهرام شادابی چگنی اظهار داشت: ظهر امروز، در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ در محور پل زال - خرم‌آباد، نیرو‌های عملیاتی به سرعت به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به علت وقوع این سانحه، تصریح کرد: بارندگی و لغزندگی جاده در کنار تخطی راننده از سرعت مطمئنه، منجر به خارج شدن خودرو از کنترل راننده و واژگونی آن شده بود که متاسفانه منجر به فوت یک نفر و مجروح شدن دو نفر شد.

رئیس پلیس راه لرستان با تاکید بر ضرورت احتیاط مضاعف در مسیر‌های پرمخاطره، یادآور شد: رانندگان باید توجه داشته باشند در جاده‌های لغزنده، سرعت مطمئنه تنها راه پیشگیری از حوادث مرگبار است و هرگونه بی‌دقتی در کنترل خودرو می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

سقوط مرگبار سواری پیکان به رودخانه در محور بروجرد - ملایر

رئیس پلیس راه لرستان همچنین از وقوع یک سانحه رانندگی در کیلومتر ۲۲ محور فرعی پادگان ۲۴ بعثت بروجرد خبر داد و گفت: واژگونی و سقوط یک دستگاه سواری پیکان به داخل رودخانه، منجر به جان باختن دو سرنشین شد.

سرهنگ شادابی چگنی با اشاره به بارش در محور‌های مواصلاتی استان اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف میان یک دستگاه سواری پیکان و یک موتورسیکلت در جاده فرعی پادگان ۲۴ بعثت، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور کارشناسان پلیس راه در صحنه مشخص شد که سواری پیکان به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه، پس از برخورد با موتورسیکلت، از مسیر اصلی منحرف و به درون رودخانه مجاور جاده سقوط کرده است.

وی ادامه داد: در این حادثه، اگرچه راننده خودرو به دلیل تسلط بر فن شنا توانست خود را از مهلکه نجات دهد، اما دو سرنشین دیگر به دلیل حبس شدن در خودرو و غرق‌شدگی، جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه لرستان با بیان اینکه این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی را یادآوری کرد، تصریح نمود: جاده‌های فرعی به دلیل عرض کم و ناایمنی‌های احتمالی، به ویژه در مواقع بارندگی بیش از هر جای دیگری نیازمند رانندگی با تمرکز و صبر هستند.

منبع: پلیس لرستان