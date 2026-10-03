باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - با آغاز بارش‌های پاییزی در خوزستان، عصر امروز شهرستان ایذه شاهد بارش شدید باران همراه با رعدوبرق و تگرگ بود.

این بارش‌ها در مدت کوتاهی موجب جاری شدن آب در معابر و خیابان‌های اصلی شهر شد و تردد خودروها و عابران را با دشواری مواجه کرد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، شدت رعدوبرق و بارش تگرگ در برخی نقاط شهر باعث قطع موقت برق شد که با تلاش نیروهای اداره برق، جریان برق در بیشتر مناطق برقرار شده است.

کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کرده‌اند که سامانه بارشی فعال در منطقه خوزستان تا روزهای آینده ادامه داشته باشد و از شهروندان خواسته‌اند ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. نیروهای امدادی و خدماتی نیز در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.