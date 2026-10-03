باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل امور عشایر لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در جریان کوچ پاییزه عشایر، از عشایر استان خواست از عبور و توقف در مسیر رودخانه‌ها و مناطق پرخطر خودداری کرده و دام‌های خود را در مسیر‌های امن و غیرخطرناک نگهداری کنند.

وی با اشاره به آغاز کوچ پاییزه عشایر در استان اظهار کرد: با توجه به احتمال تغییرات جوی و بروز شرایط بحرانی، عشایر باید در طول مسیر کوچ، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاطی که احتمال وقوع سیلاب یا آب‌گرفتگی وجود دارد، پرهیز کنند.

مدیرکل امور عشایر لرستان همچنین از عشایر خواست در زمان توقف و اسکان موقت، محل‌هایی را برای نگهداری دام‌های خود انتخاب کنند که از نظر ایمنی شرایط مناسبی داشته باشد و دام‌ها را در مسیر‌های خطرناک یا نزدیک به رودخانه‌ها رها نکنند.

آمادگی برای تأمین نیاز‌های عشایر در شرایط بحرانی

وی با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حمایت از جامعه عشایری استان در شرایط بحرانی افزود: تمامی علوفه‌ها، نهاده‌های دامی و همچنین نفت و گاز مورد نیاز عشایر به میزان کافی پیش‌بینی و تأمین شده است.

به گفته مدیرکل امور عشایر لرستان، عشایر در صورت نیاز می‌توانند برای دریافت علوفه، نهاده‌های دامی و سوخت به مراکز و مجموعه‌های مربوطه مراجعه کنند تا در روند کوچ و تأمین نیاز‌های روزمره با مشکل مواجه نشوند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های متولی در کنار جامعه عشایری قرار دارند و تلاش شده است نیاز‌های ضروری عشایر در طول دوره کوچ، به‌ویژه در زمان بروز شرایط جوی نامساعد و بحران‌های احتمالی، بدون وقفه تأمین شود.

ایمن‌سازی مسیر کوچ ۱۱ هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری

مدیرکل امور عشایر لرستان در ادامه از ایمن‌سازی مسیر‌های کوچ عشایر استان خبر داد و گفت: مسیر‌های مورد استفاده ۱۱ هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری لرستان برای کوچ پاییزه مورد بررسی و ایمن‌سازی قرار گرفته است.

وی افزود: هدف از این اقدامات، کاهش خطرات احتمالی در مسیر کوچ و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد عشایر و جابه‌جایی دام‌هاست؛ با این حال، رعایت نکات ایمنی از سوی خود عشایر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد

مدیرکل امور عشایر لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مسیر کوچ عشایر در مناطق طبیعی و کوهستانی قرار دارد، شرایط آب‌وهوایی می‌تواند بر ایمنی مسیر‌ها تأثیر بگذارد و لازم است عشایر پیش از حرکت و در طول مسیر، توصیه‌های دستگاه‌های امدادی و اجرایی را جدی بگیرند.

وی در پایان از عشایر استان خواست ضمن توجه به هشدار‌های هواشناسی و دستگاه‌های مسئول، از تردد در مسیر رودخانه‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند و در صورت مشاهده شرایط نامناسب، مسیر‌های ایمن‌تر را برای ادامه کوچ انتخاب کنند.