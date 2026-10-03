باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر رادیو سراسری زیارت و جمعی از مسئولان این شبکه با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری، تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) دیدار و درباره ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت‌و‌گو کردند.

حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه زیارت در فرهنگ اسلامی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت اماکن مقدس برای ارتقای معنویت و نشاط جامعه تأکید کرد.

او با اشاره به جایگاه آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) اظهار داشت: این حرم مطهر دارای جایگاهی ملی است و باید از ظرفیت آن در حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به شکل مطلوب استفاده شود.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) همچنین با تأکید بر ظرفیت رادیو زیارت گفت: این شبکه می‌تواند در پوشش مراسم و برنامه‌های حرم مطهر نقش مؤثری داشته باشد و برنامه‌های مختلف این آستان به‌صورت زنده از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صداوسیما پخش شود.

کلانتری با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره محوریت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در شیراز، افزود: باید این جایگاه در تبلیغات عمومی، صداوسیما و برنامه‌های فرهنگی و خدماتی مورد توجه و برجسته‌سازی قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها، از جمله صداوسیما، باید برای ارتقای جایگاه این حرم مطهر به جایگاه شایسته آن همکاری و مشارکت کنند.

در ابتدای این دیدار نیز مختار فرزادی، مدیر رادیو سراسری زیارت، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این شبکه ارائه کرد.

منبع: حرم شاهچراغ