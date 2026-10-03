نایب رئیس مجلس از بازگشت بیش از ۵۰ درصدی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی به مدار تولید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در حاشیه بازدید از واحد‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی و پالایشگاه چهارم با قدردانی از میزبانی استاندار بوشهر و تلاش‌های شبانه‌روزی تلاشگران صنعت نفت اظهار داشت: مردم عزیز و شریف ایران اسلامی بدانند که دشمن آمریکایی و صهیونیستی در ۲۷ اسفندماه حمله‌ای ددمنشانه را علیه استان بوشهر به‌عنوان کانون تأمین حداقل ۷۰ درصد گاز کشور انجام داد و پالایشگاه‌های مختلف از جمله پالایشگاه چهارم را مورد هدف قرار داد.

وی با اشاره به نیت شوم دشمن از این اقدام خصمانه افزود: هدف اصلی متجاوزان این بود که پیشرفت کشور را متوقف کرده و ملت ایران را به عقب بازگردانند؛ اما دشمنان از منطق، غیرت، شرف و ایستادگی ملت ایران و نیرو‌های جهادی بی‌خبر هستند و همین غفلت سبب شد تا از نخستین ساعات پس از حادثه، مجاهدتی خاموش، اما پرثمر توسط متخصصان و کارکنان خدوم آغاز شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی این پالایشگاه تصریح کرد: با مجاهدت مخلصانه جهادگران و بهره‌گیری از توان و تخصص داخلی، هم‌اکنون پالایشگاه چهارم بیش از ۵۰ درصد به مدار تولید بازگشته است و تمام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های میدانی بر این متمرکز شده تا پاییز و زمستان امسال را بدون هیچ‌گونه افت یا کسری در تأمین گاز پشت سر بگذاریم.

نیکزاد، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را یک رسالت جمعی دانست و خاطرنشان کرد: امروز صرفه‌جویی و مصرف بهینه یک نیاز حیاتی و ملی است تا با همراهی و همکاری آحاد ملت بزرگ ایران، دوشادوش فرزندان خود در شرکت‌های ملی نفت و گاز و مجموعه‌های پالایشگاهی، این مقطع حساس با موفقیت سپری شود.

وی با تجلیل از ایثار کارگران، مهندسان و نیرو‌های فنی تأکید کرد: فعالان صنعت نفت و گاز در کنار نیرو‌های مسلح سرافراز و ملت غیور ایران، نشان دادند که برای عزت، شرف و استقلال کشور تا پای جان ایستاده‌اند؛ اقدام خصمانه بمباران تأسیسات صنعتی و پالایشگاهی در هیچ منطق نظامی جایگاهی ندارد و تلاشی نافرجام برای برهم‌زدن چرخه اقتصادی کشور بود که با غیرت ایرانی به شکست انجامید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری و همبستگی ملی یادآور شد: ما در میدان رویارویی با دشمنی نامرد هستیم، اما ایستادگی ما مردانه و مقتدرانه است؛ بی‌تردید هرآنچه را که دشمن به خیال باطل خود تخریب کرده، با اراده، توانمندی و غیرت متخصصان و جوانان ایرانی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسیار بهتر، مستحکم‌تر و کارآمدتر از گذشته ساخته و بازسازی خواهد شد.