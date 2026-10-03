معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان خودمراقبتی و تشخیص زودهنگام را دو گام مهم در مقابله با سرطان پستان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی ، دکتر محمدرضا هنرور با اشاره به شیوع سرطان پستان در زنان گفت: سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان و یکی از مهمترین چالشهای سلامت بانوان است. سالانه بیش از ۱۶ هزار مورد جدید در کشور شناسایی میشود و میزان بروز این بیماری در استان گلستان حدود ۴۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
وی افزود: تشخیص بیماری در مراحل اولیه میتواند روند درمان را تسهیل کرده و به کاهش عوارض و هزینههای درمان کمک کند. توجه به سبک زندگی سالم، شناخت علائم هشداردهنده و مراجعه بهموقع برای بررسیهای لازم، از اقدامات مهم در پیشگیری و تشخیص زودهنگام است.
وی با اشاره به اجرای «پویش ملی پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان» از ۹ مهر تا ۹ آبان افزود: این پویش با هدف افزایش آگاهی، تقویت خودمراقبتی، اصلاح باورهای نادرست و تشویق زنان به مراجعه و انجام بررسیهای لازم اجرا میشود.
دکتر هنرور با اشاره به ظرفیت شبکه بهداشت و درمان استان گفت: زنان بالای ۳۰ سال میتوانند برای دریافت آموزشهای خودمراقبتی و انجام معاینات به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند تا در صورت وجود علائم مشکوک یا عوامل خطر، اقدامات لازم و ارجاع بهموقع انجام شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در پایان با اشاره به شعار امسال «هیچکس تنها نیست؛ همه با هم علیه سرطان، از پیشگیری تا درمان و تسکین» گفت: افزایش آگاهی و تشخیص زودهنگام، گام مهمی در کاهش عوارض و مرگومیر ناشی از سرطان پستان و بهبود کیفیت زندگی بیماران است.