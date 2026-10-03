بر اثر وقوع طوفان همراه با باد شدید و گردوخاک در سطح استان قم، تعدادی از فیدرهای شبکه توزیع برق از مدار خارج شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرد: به اطلاع هماستانیهای گرامی میرساند؛ هم اکنون بر اثر وقوع طوفان همراه با باد شدید و گردوخاک در سطح استان، تعدادی از فیدرهای شبکه توزیع برق از مدار خارج شدهاند.
با تلاش بیوقفه همکاران فنی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، اقدامات لازم جهت رفع اختلال و بازگرداندن پایداری به شبکه در حال انجام است. شایان ذکر است از روز چهارشنبه گذشته، خاموشی مدیریت بار در بخش خانگی نداشته ایم.
ضمن پوزش از مشترکان محترم بهدلیل اختلال پیشآمده، از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم.
توصیههای ایمنی مدیریت بحران شهرداری قم برای مقابله با طوفان و گردوخاک
مدیریت بحران شهرداری قم از شهروندان خواست در زمان وقوع طوفان و گردوخاک، خودروهای خود را در مجاورت درختان بلند و شکننده مانند اکالیپتوس و زیتون تلخ و همچنین کارگاههای ساختمانی پارک نکنند.
همچنین شهروندان باید از صعود به ارتفاعات حاشیه شهر از جمله کوههای دوبرادران، خضر و ارتفاعات حاشیه بلوار آیتالله بروجردی خودداری کنند.
در این اطلاعیه بر جمعآوری یا ایمنسازی موقت وسایل، تجهیزات و گلدانهای مستقر در باغبامها و تراس ساختمانها تأکید شده است.
مدیریت بحران شهرداری قم همچنین خواستار ایمنسازی یا جمعآوری سازههای موقت و جلوگیری از استقرار سازههای غیرقابل مهار و ناایمن در مجاورت معابر عمومی شد.
ایمنسازی کارگاههای ساختمانی فعال در سطح شهر نیز برای جلوگیری از سقوط اجسام به معابر عمومی ضروری اعلام شده است.
بر اساس این اطلاعیه، هنگام وقوع گردوخاک، کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی از حضور و تردد در فضای باز خودداری کنند.
مدیریت بحران شهرداری قم همچنین اعلام کرد شهروندان در صورت وقوع حادثه میتوانند برای اعلام و پیگیری موضوع با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند.