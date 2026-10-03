باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - محسن شعبانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان گفت: گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست هندیجان روز شنبه یازدهم مهرماه ۱۴۰۵ با هدف پیشگیری از شکار و زنده‌گیری پرندگان شکاری و هوبره در مناطق مستعد تخلف در حوزه استحفاظی شهرستان انجام شد.

او افزود: در این گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت موفق به شناسایی و تخریب دو تله زنده‌گیری هوبره به طول تقریبی هزار و ۷۰۰ متر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان ادامه داد: در جریان این عملیات، چندین نفر از موتورسواران متخلف موسوم به شناطه‌ای با مشاهده مأموران یگان حفاظت از محل متواری شدند.

آقای شعبانی تأکید کرد: گشت و کنترل مناطق مستعد شکار و زنده‌گیری پرندگان در حوزه استحفاظی شهرستان هندیجان با هدف پیشگیری از تخلفات و صیانت از حیات وحش ادامه خواهد داشت.