باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - از بعد از ظهر امروز بارش تگرگ به همراه رگبار شدید باران در شهرهای دزفول و اندیمشک آغاز شد و در مدت کوتاهی سطح خیابان‌ها و معابر اصلی این دو شهر را پوشاند.

شدت بارش تگرگ در برخی مناطق دزفول به حدی بود که تردد خودروها را با کندی مواجه کرد و شهروندان برای پناه گرفتن به مغازه‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس پناه بردند.

بر اساس این گزارش، بارش تگرگ در اندیمشک نیز خیابان‌های اصلی این شهر را سفیدپوش کرد و موجب خوشحالی کودکان و نوجوانان شد.

بارش تگرگ در حالی رخ می‌دهد که این دو شهر در روزهای گذشته شاهد افزایش دما و رطوبت بالا بودند.