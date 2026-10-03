باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - از بعد از ظهر امروز بارش تگرگ به همراه رگبار شدید باران در شهرهای دزفول و اندیمشک آغاز شد و در مدت کوتاهی سطح خیابانها و معابر اصلی این دو شهر را پوشاند.
شدت بارش تگرگ در برخی مناطق دزفول به حدی بود که تردد خودروها را با کندی مواجه کرد و شهروندان برای پناه گرفتن به مغازهها و ایستگاههای اتوبوس پناه بردند.
بر اساس این گزارش، بارش تگرگ در اندیمشک نیز خیابانهای اصلی این شهر را سفیدپوش کرد و موجب خوشحالی کودکان و نوجوانان شد.
بارش تگرگ در حالی رخ میدهد که این دو شهر در روزهای گذشته شاهد افزایش دما و رطوبت بالا بودند.