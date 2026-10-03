در پی تشدید حملات علیه یمن، شهر صعده در شمال این کشور هدف حملات موشکی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه «المسیره» گزارش داد که شهر صعده در شمال یمن هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

این حمله موشکی در حالی انجام شده که از ظهر امروز، انفجار‌های شدیدی در صنعا، پایتخت یمن گزارش شده و گفته می‌شود مواضع انصارالله در مناطق مختلف هدف حملات موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای قرار گرفته است.

در همین حال، درگیری‌ها در اطراف تعز در جنوب غربی یمن همچنان ادامه دارد و برخی از شدیدترین نبرد‌ها در مناطق غربی شهر جریان دارد. 

گزارش‌ها از تلفات غیرنظامیان نیز حکایت دارد؛ از جمله در منطقه ذباب که اصابت گلوله‌ای به یک منطقه مسکونی، به شهادت یک نوزاد منجر شد. 

همزمان، دولت مستعفی یمن گذرگاه الحوبان در تعز را به دلایل امنیتی بست. این گذرگاه که در سال ۲۰۲۴ پس از ۹ سال برای اهداف بشردوستانه بازگشایی شده بود، یکی از مسیر‌های اصلی ارتباطی میان مناطق تحت کنترل دو طرف محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: صعده یمن ، حملات موشکی ، انصارالله
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