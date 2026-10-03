باشگاه خبرنگاران جوان - وزش باد شدید و گردوخاک در اتوبان کاشان–قم موجب کاهش دید و وقوع تصادف زنجیرهای شد.
محمدرضا بهرامی،مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم درباره جزئیات امدادرسانی به حادثه دیدگان اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۲ امروز ۱۱ مهرماه، در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیرهای ۹ خودرو در کیلومتر ۱۰ اتوبان قم–کاشان، موضوع از طریق سامانه ۱۱۲ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلالاحمر استان قم اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و با حضور در صحنه، ضمن ایمنسازی و تثبیت شرایط، عملیات امدادرسانی و رهاسازی حادثهدیدگان را با مشارکت دستگاههای امدادرسان آغاز کردند.
وی ادامه داد: یک نفر کشته و ۱۵ نفر مصدوم شدند که مصدومین پس از امدادرسانی، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
بهرامی همچنین گفت: پیکر یک جانباخته این حادثه پس از انجام اقدامات لازم، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.