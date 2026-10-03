مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از امدادرسانی نجاتگران این جمعیت به ۱۵ حادثه‌دیده در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای ۹ خودرو در اتوبان قم–کاشان در پی وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - وزش باد شدید و گردوخاک در اتوبان کاشان–قم موجب کاهش دید و وقوع تصادف زنجیره‌ای شد.

محمدرضا بهرامی،مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم درباره جزئیات  امدادرسانی به حادثه دیدگان اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۲ امروز ۱۱ مهرماه، در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای ۹ خودرو در کیلومتر ۱۰ اتوبان قم–کاشان، موضوع از طریق سامانه ۱۱۲ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و با حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی و تثبیت شرایط، عملیات امدادرسانی و رهاسازی حادثه‌دیدگان را با مشارکت دستگاه‌های امدادرسان آغاز کردند.

 وی ادامه داد: مصدومین پس از امدادرسانی، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

 بهرامی همچنین گفت: پیکر یک جان‌باخته این حادثه پس از انجام اقدامات لازم، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

تصادف زنجیره‌ای مرگبار ۹ خودرو در اتوبان قم–کاشان

تصادف زنجیره‌ای مرگبار ۹ خودرو در اتوبان قم–کاشان

تصادف زنجیره‌ای مرگبار ۹ خودرو در اتوبان قم–کاشان

تصادف زنجیره‌ای مرگبار ۹ خودرو در اتوبان قم–کاشان

تصادف زنجیره‌ای مرگبار ۹ خودرو در اتوبان قم–کاشان در پی کاهش دید افقی

برچسب ها: جمعیت هلال احمر قم ، تصادف زنجیره ای
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