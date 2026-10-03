باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - محمد فتحی فرماندار شهرستان سلماس، به مناسبت هفته فراجا، نقش کلیدی و حیاتی نیروهای انتظامی در حفظ آرامش و صیانت از حقوق شهروندان را مورد ستایش قرار داد.

وی با اشاره به اینکه امنیت یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های زندگی اجتماعی و توسعه هر منطقه‌ای است، خاطرنشان کرد که کارکنان فراجا با حضور مقتدرانه و مردم‌مدار، در مسیر پیشگیری از جرائم و مقابله با ناامنی‌ها، نقش مؤثری در جامعه ایفا می‌کنند.

فرماندار سلماس با اشاره به فعالیت‌های گسترده نیروهای انتظامی در سطح شهرستان، از تلاش‌های شبانه‌روزی این مجموعه در برخورد با آسیب‌های اجتماعی، مدیریت ترافیک و برقراری نظم در مناسبت‌های مختلف یاد کرد. وی تأکید کرد که همکاری نزدیک میان انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نیروهای نظامی، از عوامل اصلی ارتقای سطح امنیت در شهرستان بوده است.

فتحی همچنین با تجدید احترام به یاد شهدای والامقام فراجا و ایثارگران، ضمن ابراز قدردانی از مجاهدت‌های کارکنان خدوم انتظامی سلماس، برای این مجموعه در مسیر خدمت به مردم و حفظ امنیت پایدار شهرستان، آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.