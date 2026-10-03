بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال امید کرهجنوبی و ژاپن در فینال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف هم رفتند.
در این دیدار کرهجنوبی توانست با تک گل ائوم جی سئونگ در دقیقه ۶۱ ژاپن را شکست دهد تا برای چهارمین بار متوالی قهرمان بازیهای آسیایی شود.
کرهای تاکنون ۶ بار قهرمان بازیهای آسیایی شدهاند و از این حیث رکورددار هستند.
در بازی ردهبندی هم، چین هم پس از تساوی ۲-۲ در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ - ۳ ازبکستان را شکست داد و مدال برنز را از آن خود کرد.