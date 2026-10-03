باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس در نشست بررسی روند بازسازی و احیای بازار رشت، این بازار را یکی از مهمترین نمادهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: بسیاری از مردم ایران از بازار رشت خاطره دارند و حتی گیلانیانی که سالها دور از زادگاه خود زندگی کردهاند، هنگام بازگشت به رشت علاقهمندند بار دیگر در این بازار قدم بزنند.
وی با بیان اینکه بازار رشت فراتر از یک فضای تجاری، بخشی از هویت و حافظه تاریخی شهر محسوب میشود، افزود: فعالیت اقتصادی حلال و پربرکت بازاریان، همواره نقش مهمی در پویایی اجتماعی و اقتصادی رشت داشته و باید با همکاری همه دستگاهها، شرایط برای بازگشت کامل رونق به این مجموعه فراهم شود.
نماینده عالی دولت در گیلان، همراهی دولت، دستگاههای خدماترسان و فعالان بازار را لازمه تسریع در روند احیا دانست و تصریح کرد: در حوزههای مختلف از جمله آب، برق، گاز و مدیریت بحران، دستگاههای مسئول باید در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای موجود، برای رفع موانع و تسهیل امور همکاری کنند.
حقشناس با اشاره به منافع عمومی احیای بازار تاریخی رشت گفت: هرچه بازار زودتر به شرایط مطلوب بازگردد، نهتنها کسبه، بلکه مردم، مدیریت شهری و اقتصاد استان از نتایج آن بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: هدف نهایی این است که بازار رشت پرشورتر از گذشته فعالیت کند، کسبوکارها رونق بیشتری بگیرند و این مجموعه تاریخی به یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
استاندار گیلان ابراز امیدواری کرد با همدلی بازاریان و همکاری دستگاههای اجرایی، عملیات بازسازی سراهای بازار با سرعت بیشتری دنبال شود و در آینده نزدیک، شاهد بهرهبرداری از بخشهای احیاشده و بازگشت نشاط و پویایی به قلب اقتصادی رشت باشیم.
حقشناس در پایان از بازاریان، مدیران دستگاههای اجرایی و همه افرادی که در روند بازسازی و احیای بازار تاریخی رشت مشارکت دارند، قدردانی کرد و خواستار تداوم هماهنگیها تا رفع کامل مشکلات شد.
منبع: روابط عمومی