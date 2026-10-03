مدیر گروه دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در کشور، کودکان ۱۲ سال در حدود ۱/۵ دندان پوسیده دائمی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد رضا خامی مدیر گروه دندانپزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به میزان پوسیدگی دندان‌ها در بین کودکان، گفت: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در کشور، کودکان ۱۲ سال در حدود ۱/۵ دندان پوسیده دائمی دارند.

به گفته وی مطالعات نشان می‌دهد که تنها در حدود ۲۰ درصد از دانش‌آموزان ۱۲ ساله دندان‌های سالم و عاری از پوسیدگی دارند.

خامی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده هر کودک زیر۶ سال ۴ دندان پوسیده شیری دارد و آمار دندان‌های خراب در این گروه سنی مناسب نیست.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین پژوهش‌های انجام شده شاخص دندان‌های پوسیده، ترمیم یافته یا کشیده شده به علت پوسیدگی در بین افراد ۳۵ تا ۴۴ ساله ایرانی در حدود ۱۳ است.

مدیر گروه دندان پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اجرای طرح وارنیش فلوراید تصریح کرد: اگر طرح وارنیش فلوراید به درستی انجام شود میزان پوسیدگی دندان‌های افراد کاهش چشمگیری خواهد داشت؛ برخی از مردم و به ویژه والدین تصور غلطی از فلوراید دارند و به همین دلیل اجازه نمی‌دهند تا فرزند شان در این طرح شرکت کند.

وی ادامه داد: کاهش مصرف لبنیات و به خصوص شیر در بین کودکان و میانسالان در دراز مدت باعث کاهش استحکام دندان‌ها و مشکلات دهان و دندان خواهد شد.