باشگاه خبرنگاران جوان - فرودگاه بین‌المللی کیش در هفته گذشته با انجام ۱۱۸ پرواز ورودی و خروجی، ۱۳ هزار و ۳۵۱ مسافر را پذیرش کرد.

بنا به این گزارش، فرودگاه بین‌المللی کیش در بازه زمانی ۴ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ با انجام ۵۹ پرواز ورودی و ۵۹ پرواز خروجی، ۱۳ هزار و ۳۵۱ مسافر را جابه‌جا کرد.

همچنین بنا به اعلام این مرجع، در این مدت، ۶ هزار و ۴۳۳ مسافر از مسیر هوایی وارد جزیره کیش شدند و ۶ هزار و ۹۰۸ مسافر نیز جزیره را ترک کردند که در مجموع ۱۳ هزار و ۳۵۱ مسافر از طریق مسیر هوایی جابه‌جا شدند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش گزارش داد که در میان شرکت‌های هواپیمایی فعال در این بازه زمانی، شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با انجام ۱۸ پرواز ورودی و ۱۸ پرواز خروجی، بیشترین سهم را در عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش به خود اختصاص داد.

همچنین بنا به اعلام این منبع خبری، شرکت‌های ایران‌ایرتور، زاگرس، کارون، سپهران، فلای‌پرشیا، پارس، آوا، فلای‌کیش و رایمون نیز در این بازه زمانی با انجام پروازهای ورودی و خروجی، در جابه‌جایی مسافران به مقصد و از مبدأ کیش مشارکت داشتند.

تردد ۹ هزار و ۵۴۵ مسافر در مسیر دریایی کیش طی یک هفته

بنا به اعلام روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بندر تجاری کیش نیز طی هفته گذشته شاهد جابه‌جایی ۹ هزار و ۵۴۵ مسافر و یک هزار و ۸۸۵ دستگاه خودرو از طریق شناورهای خودروبر و شناورهای مسافری تندرو بود.

بنا به این گزارش، بر اساس آمار ثبت‌شده، در این مدت چهار هزار و ۶۶۵ مسافر وارد جزیره کیش شده و چهار هزار و ۸۹۰ مسافر نیز از جزیره خارج شدند.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین اعلام کرد که در بخش شناورهای خودروبر(لندینگ‌کرافت)، با انجام ۱۳۱ سفر، در مجموع پنج هزار و ۶۵۵ مسافر جابه‌جا شدند که شامل ۲ هزار و ۶۵۸ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۹۹۷ مسافر خروجی بود.

بنا به اعلام این مرجع، طی یک هفته گذشته، یک هزار و ۸۸۵ دستگاه خودروی سواری از طریق شناورهای خودروبر بین بندر کیش و بنادر آفتاب و چارک جابه‌جا شد که از این تعداد، ۸۸۶ دستگاه وارد جزیره شده و ۹۹۹ دستگاه نیز از جزیره خارج شد.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین اعلام کرد: شناورهای مسافری تندرو نیز با انجام ۸۶ سفر، در مجموع سه هزار و ۸۹۰ مسافر را جابه‌جا کردند که از این تعداد، یک هزار و ۹۹۷ مسافر ورودی و یک هزار و ۸۹۳ مسافر خروجی ثبت شده است.

بر اساس آمار سالانه، بیش از ۸۰ درصد جزیره تردد کیش از طریق هوایی انجام می شود و سالانه با انجام حدود ۲۰ هزار پرواز، بیش از ۲ میلیون مسافر از طریق هوایی به کیش سفر می کنند.

بندر مسافری کیش و فرودگاه بین‌المللی کیش با تداوم فعالیت‌ها و ارائه خدمات بندری و پروازی، دو مسیر اصلی دسترسی به جزیره کیش و ارائه تردد گردشگران و مسافران به شماره می‌روند.