مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل و یکشنبه در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل و یکشنبه در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.

وی افزود: امشب استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، نیمه شمالی خوزستان، شمال چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، در برخی ساعات بارندگی، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک رخ داد.

او گفت:این شرایط فردا (یکشنبه) در استان‌های اردبیل، استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی تداوم خواهد داشت.

وی افزود: دوشنبه در استان گیلان و برخی نقاط غرب کشور بارش پراکنده پیش بینی می شود.

او گفت: امشب در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز دامنه های شمالی و جنوبی البرز، یکشنبه در نواحی مرکزی، دامنه های شمالی و جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور و دوشنبه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهی کیفیت هوا را شاهد هستیم.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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