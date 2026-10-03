عدالت آموزشی مطالبه اصلی رتبه دهم کنکور تجربی از مسئولان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حسام‌الدین کرمی، رتبه ۱۰ کنکور تجربی سال ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که متولد آذر سال ۱۳۸۶ است گفت: از سال یازدهم روند مطالعه‌ام جدی‌تر شد و در سال دوازدهم تا جایی که توان داشتم برای هدفم وقت گذاشتم. البته مسیر همواره هموار نبود و فشارهای محیطی و برخی اتفاقات ناخوشایند در طول سال‌های تحصیلی، گاهی باعث افت کیفیت مطالعه می‌شد، اما تلاش کردم با بازیابی روحیه و حفظ نظم، دوباره به مسیر اصلی بازگردم.

نقش روابط اجتماعی در مدیریت استرس

کرمی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مدیریت استرس در شرایط دشوار، روابط اجتماعی و ارتباط با دوستان را یکی از ارکان اصلی موفقیت خود دانست و افزود: ارتباطات سازنده با دوستانم در این دوران بسیار به من کمک کرد. زمانی که تحت فشار بودم، همین معاشرت‌ها حال مرا بهتر می‌کرد و انگیزه‌ای برای ادامه مسیر به من می‌داد.

تأکید بر لزوم رعایت عدالت آموزشی

این رتبه برتر کنکور خطاب به مسئولان آموزشی کشور خواستار توجه بیشتر به شرایط و دغدغه‌های نسل جدید شد.

وی با اشاره به برخی ناملایمات در برگزاری امتحانات و چالش‌های اخیر برای دانش‌آموزان تصریح کرد: از مسئولان انتظار داریم شرایط دانش‌آموزان را بیش از پیش درک کنند. برخی اتفاقات در برگزاری آزمون‌ها یا نحوه ارزیابی‌ها، فشار مضاعفی بر بچه‌ها وارد کرد که لازم است در آینده، عدالت آموزشی در ابعاد مختلف آن با دقت و انصاف بیشتری رعایت شود.

تصمیم برای تحصیل در داخل کشور

کرمی که قصد دارد در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد، در پاسخ به سؤالی درباره احتمال مهاجرت گفت: برنامه و تصمیمی برای مهاجرت ندارم و انتخاب اول و آخر من، ادامه تحصیل در رشته پزشکی در داخل کشور است.

این دانش‌آموز تهرانی در پایان، ضمن قدردانی از حمایت‌های خانواده و کادر آموزشی مدرسه خود، تداوم تلاش و داشتن هدف مشخص را کلید اصلی موفقیت داوطلبان در مسیر آینده دانست.