عدالت آموزشی مطالبه اصلی رتبه دهم کنکور تجربی از مسئولان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حسام‌الدین کرمی، رتبه  ۱۰ کنکور تجربی سال ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که متولد آذر سال ۱۳۸۶ است گفت: از سال یازدهم روند مطالعه‌ام جدی‌تر شد و در سال دوازدهم تا جایی که توان داشتم برای هدفم وقت گذاشتم. البته مسیر همواره هموار نبود و فشارهای محیطی و برخی اتفاقات ناخوشایند در طول سال‌های تحصیلی، گاهی باعث افت کیفیت مطالعه می‌شد، اما تلاش کردم با بازیابی روحیه و حفظ نظم، دوباره به مسیر اصلی بازگردم.

نقش روابط اجتماعی در مدیریت استرس

کرمی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مدیریت استرس در شرایط دشوار، روابط اجتماعی و ارتباط با دوستان را یکی از ارکان اصلی موفقیت خود دانست و افزود: ارتباطات سازنده با دوستانم در این دوران بسیار به من کمک کرد. زمانی که تحت فشار بودم، همین معاشرت‌ها حال مرا بهتر می‌کرد و انگیزه‌ای برای ادامه مسیر به من می‌داد.

تأکید بر لزوم رعایت عدالت آموزشی

این رتبه برتر کنکور خطاب به مسئولان آموزشی کشور خواستار توجه بیشتر به شرایط و دغدغه‌های نسل جدید شد.

وی با اشاره به برخی ناملایمات در برگزاری امتحانات و چالش‌های اخیر برای دانش‌آموزان تصریح کرد: از مسئولان انتظار داریم شرایط دانش‌آموزان را بیش از پیش درک کنند. برخی اتفاقات در برگزاری آزمون‌ها یا نحوه ارزیابی‌ها، فشار مضاعفی بر بچه‌ها وارد کرد که لازم است در آینده، عدالت آموزشی در ابعاد مختلف آن با دقت و انصاف بیشتری رعایت شود.

تصمیم برای تحصیل در داخل کشور

کرمی که قصد دارد در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد، در پاسخ به سؤالی درباره احتمال مهاجرت گفت: برنامه و تصمیمی برای مهاجرت ندارم و انتخاب اول و آخر من، ادامه تحصیل در رشته پزشکی در داخل کشور است.

این دانش‌آموز تهرانی در پایان، ضمن قدردانی از حمایت‌های خانواده و کادر آموزشی مدرسه خود، تداوم تلاش و داشتن هدف مشخص را کلید اصلی موفقیت داوطلبان در مسیر آینده دانست.

برچسب ها: کنکور سراسری ، رتبه برتر
خبرهای مرتبط
دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ راه‌اندازی می‌شود
تهران رکورددار رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۵ شد
معاون آموزشی دانشگاه تهران خبر داد؛
افزایش تعداد دانشجویان دختر/ کاهش ۱۱ تا ۱۹ درصدی دانشجویان در سال جاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعلام نفرات برتر کنکور ۱۴۰۵/ نتایج اولیه آزمون سراسری فردا اعلام می‌شود
نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
والدین، دانش آموز سرما خورده را به مدرسه نفرستند
تهران رکورددار رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۵ شد
ادعای رد کیفیت واکسن آنفلوانزا باید مستند به همان محموله باشد
مسیر تبدیل ایده‌های ارزشمند به بخشی از گفتمان عمومی هموار می‌شود
«اتاق شکنجه»: آزمایشی بحث‌برانگیز درباره درک هوش مصنوعی از درد
تعداد دانش‌آموزان فعال در شاد اعلام شد
تمدید مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته کاردانی و کارشناسی علمی‌کاربردی
افزایش امنیت گوشی در اندروید ۱۷ با اضافه شدن قابلیت جدید گوگل برای آن
آخرین اخبار
عدالت آموزشی، مهم‌ترین مطالبه داوطلبان کنکور است
کودکان ۱۲ ساله ۱/۵ دندان پوسیده دائمی دارند/ دندان سالم در ۲۰ درصد از کودکان
افزایش امنیت گوشی در اندروید ۱۷ با اضافه شدن قابلیت جدید گوگل برای آن
نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
اقتصاد فضا، هوش مصنوعی و بومی‌سازی؛ محورهای جدید فعالیت پژوهشگاه فضایی ایران
آمادگی ناسا برای پرتاب ماهواره‌ای کوچک جهت کاوش در کیهانِ نخستین
تولید یک داروی آزمایشی برای آب کردن چربی شکمی و کاهش وزن
تهران رکورددار رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۵ شد
اصلاح نظام تنظیم‌گری ارتباطات در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال کشور
آیا رسید‌های خرید خطری برای سلامتی دارند؟
«اتاق شکنجه»: آزمایشی بحث‌برانگیز درباره درک هوش مصنوعی از درد
نیرویی پنهان در اعماق زمین که بر طول روز تأثیر می‌گذارد
ادعای رد کیفیت واکسن آنفلوانزا باید مستند به همان محموله باشد
تعداد دانش‌آموزان فعال در شاد اعلام شد
آیا هوش مصنوعی ممکن است روزی به سطح آگاهی برسد؟!
دومین پرتاب موفقیت آمیز عمان به فضا انجام شد
خطا‌های جزئی و تأثیرگذار در اندازه‌گیری فشار خون
مسیر تبدیل ایده‌های ارزشمند به بخشی از گفتمان عمومی هموار می‌شود
اعلام نفرات برتر کنکور ۱۴۰۵/ نتایج اولیه آزمون سراسری فردا اعلام می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته کاردانی و کارشناسی علمی‌کاربردی
والدین، دانش آموز سرما خورده را به مدرسه نفرستند
چه عواملی باعث ایجاد خار پاشنه می‌شود؟ + فیلم