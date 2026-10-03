\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u060c \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0627 \u0635\u0645\u06cc\u0645\u06cc\u062a \u0648 \u0646\u0634\u0627\u0637 \u0633\u067e\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0647\u060c \u0647\u0631\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0633\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u06a9\u0644\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0644\u062d\u0638\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n