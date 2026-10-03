باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یک روز با خانواده شش‌نفره رهایی + فیلم

روایتی از یک روز با خانواده شش‌نفره رهایی؛ خانه‌ای که حضور چهار فرزند، آن را به جمعی گرم و پرنشاط تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده رهایی با داشتن چهار فرزند، روزهای خود را در کنار یکدیگر با صمیمیت و نشاط سپری می‌کنند.

در این خانه، هرکدام از اعضای خانواده سهمی در شکل‌گیری لحظه‌های شیرین زندگی دارند.

مطالب مرتبط
یک روز با خانواده شش‌نفره رهایی + فیلم
young journalists club

روایت خانواده شکاریان از روزمره‌های تولد نوزاد سوم + فیلم

یک روز با خانواده شش‌نفره رهایی + فیلم
young journalists club

بهترین سن فرزندآوری زوجین + فیلم

یک روز با خانواده شش‌نفره رهایی + فیلم
young journalists club

متقاضیان زمین‌های جوانی جمعیت چشم‌انتظار واگذاری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم
۸۵۹

رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم
۶۶۲

تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
شگفت زدگی لبنانی‌ها از تجمعات شبانه مردم ایران + فیلم
۵۸۶

شگفت زدگی لبنانی‌ها از تجمعات شبانه مردم ایران + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم
۵۱۱

خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم
۵۱۱

از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha