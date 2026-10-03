مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از آزادراه‌های قزوین، کرج و تهران و همچنین برخی محورهای شمالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از آزادراه‌های قزوین، کرج و تهران و همچنین برخی محورهای شمالی خبر داد.

به گفته محرابی‌نیا، در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل کردان تا کلاک و همچنین حدفاصل کلاک تا مهرشهر و محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ کرج نیز ترافیک در محدوده گرمدره تا استاندارد سنگین است و در محور شهریار ـ تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین و بالعکس در سه‌راه سیمان تا پاکدشت گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز حدفاصل فدیرزهرام تا دهشاد و در محور شهریار ـ تهران نیز در اکثر مقاطع ترافیک سنگین وجود دارد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در برخی محورهای استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خوزستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، لرستان، مازندران و مرکزی بارش باران گزارش شده است.

وی همچنین از وزش باد و گرد و خاک در برخی محورهای استان‌های قم و مرکزی خبر داد.

 ترافیک سنگین در محورهای شمالی

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور نیز گفت: تردد از آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین حدفاصل مرزن‌آباد تا مکارود گزارش شده است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های سه‌راهی چلاو و رینه با ترافیک سنگین مواجه است.

وی ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده گیلانک با ترافیک سنگین روبه‌رو است.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم تهران ـ بومهن و آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر رفت و برگشت در محدوده‌های جاجرود و پل اتوبان بابایی خبر داد.

وی گفت: در محور قدیم رشت ـ قزوین نیز حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی اظهار کرد: محورهای شمالی کشور همچنان با بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، با سرعت مطمئنه تردد کنند.

 

 

برچسب ها: ترافیک سنگین ، وضعیت راه
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