باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رادیو ارتش صهیونیستی ساعاتی پیش گزارش داد این رژیم تلاش کرده در حملهای که بامداد امروز (شنبه) در شهر غزه انجام داده، «علی العمودی» معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را ترور کند، اما این تلاش ناکام مانده است.
سازمان پخش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: «ارتش اسرائیل تلاش کرد علی العمودی را که رهبر بالفعل حماس در غزه محسوب میشود، در حملهای که شب گذشته انجام شد، ترور کند. او یکی از گزینههای اصلی برای تصدی رسمی رهبری حماس در غزه در انتخابات محرمانه پیشرو بود».
نام علی العمودی طی سالهای اخیر بهعنوان یکی از چهرههای بانفوذ در رهبری حماس مطرح شده است. گفته میشود پس از شهادت یحیی سنوار، رئیس پیشین حماس، او عملا اداره امور نوار غزه را بر عهده گرفته است.
العمودی در سال ۱۹۷۵ در شهر خانیونس واقع در جنوب نوار غزه متولد شد. او در دوران جوانی به حماس پیوست و در دهه ۱۹۹۰ در فعالیتهای مختلف سازمانی این جنبش مشارکت داشت.
در ادامه، نظامیان صهیونیست او را بازداشت کردند و او نزدیک به ۲۰ سال را در اسارت این رژیم گذراند. این دوره همزمان با دوران حبس سنوار بود و به گفته منابع، همین مسئله موجب شکلگیری رابطهای نزدیک میان آن دو شد و العمودی را به یکی از چهرههای نزدیک به سنوار تبدیل کرد.
العمودی در اکتبر ۲۰۱۱ در چارچوب توافق مبادله اسرا آزاد شد. او پس از آزادی، بهتدریج در ساختار این جنبش ارتقا یافت و مسئولیتهایی در بخشهای رسانهای آن بر عهده گرفت.
گفته شده او در اواسط سال ۲۰۲۱ ریاست بخش رسانهای حماس در غزه را بر عهده گرفت و تا زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۳ این سمت را حفظ کرد؛ پس از آن، با تحولات جنگ و هدف قرار گرفتن رهبران حماس، دامنه مسئولیتهای او افزایش یافت.
العمودی پس از شهادت سنوار مسئولیت رهبری امور اضطراری در داخل حماس را بر عهده گرفت و به یکی از مهمترین مسئولان اداره امور این جنبش در نوار غزه تبدیل شد. گفته شده با وجود انتخاب خلیل الحیه بهعنوان رئیس حماس در غزه پس از شهادت سنوار، العمودی نقشی محوری در رهبری میدانی ایفا کرد و به دلیل حضورش در داخل نوار غزه، سمت معاون الحیه را نیز بر عهده داشت.
منبع: الجزیره