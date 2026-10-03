باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
درخشش و افتخارآفرینی ورزشکاران غیور و شایسته جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، جلوهای ارزشمند از توانمندی، اراده، همت و روحیه پهلوانی جوانان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
اینجانب این موفقیتهای ارزشمند را به ملت غیور ایران، بهویژه جوانان قهرمان و مدالآوران عزیز، مربیان و کادرهای فنی، خانوادههای گرانقدر آنان و جامعه ورزش کشور تبریک میگویم و از تلاشهای خالصانه و مجاهدتهای ورزشی تمامی اعضای کاروان جمهوری اسلامی ایران قدردانی مینمایم.
بیتردید، اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و طنین سرود پرافتخار کشورمان در میادین بینالمللی، جلوهای از عزت، اقتدار و سربلندی ملت بزرگ ایران است.
توفیق روزافزون قهرمانان و جوانان برومند ایران اسلامی را در تمامی عرصههای ورزشی و ملی، از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.»