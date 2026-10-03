بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در پی بارشهای رگباری پاییزی و افزایش حجم روانآبها، رودخانه چولهول طغیان کرد و بخشهایی از اراضی حاشیه این رودخانه را در آب فرو برد.
در پی این طغیان، تعدادی از موتورآلات و لولههای آب کشاورزی مستقر در حاشیه رودخانه زیر آب رفتند و خساراتی به تجهیزات کشاورزان وارد شد.
این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی، رعایت حریم رودخانهها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب را یادآور میشود.