در پی بارش‌های رگباری پاییزی و افزایش حجم روان‌آب‌ها، رودخانه چولهول طغیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - در پی بارش‌های رگباری پاییزی و افزایش حجم روان‌آب‌ها، رودخانه چولهول طغیان کرد و بخش‌هایی از اراضی حاشیه این رودخانه را در آب فرو برد.

در پی این طغیان، تعدادی از موتورآلات و لوله‌های آب کشاورزی مستقر در حاشیه رودخانه زیر آب رفتند و خساراتی به تجهیزات کشاورزان وارد شد.

این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به هشدار‌های هواشناسی، رعایت حریم رودخانه‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب را یادآور می‌شود. 

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برچسب ها: بارش باران ، لرستان
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