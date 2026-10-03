باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه عصر امروز در جمع معاونان فرهنگی ادارات کل اوقاف و امور خیریه سراسر کشور که در مجتمع فرهنگی آموزشی احسان ماندگار مازندران برگزار شد، با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و ضرورت تقویت ظرفیت‌های کشور، گفت: در جنگ تحمیلی اخیر، دشمن ضربه سنگینی متحمل شد و امروز در یک جنگ ترکیبی قرار داریم که دشمن در آن از سازماندهی و ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است.

او با تأکید بر ضرورت شناخت راهبرد‌های دشمن، افزود: باید نقشه راه دشمن را برهم بزنیم و در عرصه‌های جدید، به‌ویژه حوزه فناوری و هوش مصنوعی، با قدرت وارد شویم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نقش روزافزون هوش مصنوعی در تحولات آینده، گفت: در جنگ‌های آینده، هوش مصنوعی یکی از ابزار‌های مهم خواهد بود و جریان هوش مصنوعی بسیار قوی و گسترده است؛ بنابراین ما نیز باید در این مسیر قدرتمند شویم.

خاموشی با تأکید بر ضرورت استفاده از داده و تحلیل اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی سازمان اوقاف، ادامه داد: باید داده‌کاوی کنیم و بررسی شود که در بقاع متبرکه و امامزادگان چه برنامه‌هایی اجرا شود تا میزان اثرگذاری آنها در جامعه افزایش یابد.

او با اشاره به نقش بقاع متبرکه و امامزادگان در تحولات اجتماعی کشور، گفت: در جنگ اخیر، بقاع متبرکه و امامزادگان در خط مقدم حمایت از رزمندگان میدان بودند و بسیاری از اجتماعات مردمی نیز در جوار اماکن مذهبی شکل گرفت.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، علم و پژوهش را از موضوعات مهم در مسیر پیشرفت کشور دانست و افزود: با توجه جدی به علم و دانش می‌توان زمینه بومی‌سازی علوم و رفع نیاز‌های کشور را فراهم کرد تا وابستگی به خارج کاهش یابد.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری سازمان اوقاف در حوزه علوم دانش‌بنیان، گفت: پیشرفت در حوزه علوم دانش‌بنیان یکی از برنامه‌های مهم سازمان اوقاف است و با جدیت در بخش‌های مختلف در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا عواید حاصل از تولید علم به کشور بازگردد.

خاموشی همچنین از برنامه سازمان اوقاف برای استفاده از هوش مصنوعی در حوزه املاک موقوفات خبر داد و افزود: به‌زودی در سازمان اوقاف برای تعیین قیمت و اجاره املاک وقفی کشور از هوش مصنوعی بهره‌گیری خواهد شد و کارشناسی املاک موقوفات دیگر به‌صورت سنتی انجام نخواهد شد.

او با تأکید بر ضرورت تسریع در خدمت‌رسانی به مردم، گفت: در سازمان اوقاف باید به سمتی حرکت کنیم که کار مردم در ادارات اجرایی با سرعت بیشتری انجام شود و فرآیند‌های خدمت‌رسانی تسهیل شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین بر ضرورت هدایت وقف‌های جدید به سمت نیاز‌های روز جامعه تأکید کرد و افزود: وقف‌های جدید باید متناسب با نیاز‌های روز جامعه شکل بگیرد و این موضوع یکی از وظایف مهم دفاتر مشاوره وقف در ادارات اجرایی است.

خاموشی با اشاره به عملکرد سازمان اوقاف در اجرای نیات واقفان، گفت: سال گذشته در استان‌های کشور ۶ همت اجرای نیت موقوفات انجام شد و این رقم امسال به ۸.۵ همت خواهد رسید که اقدام و دستاورد بزرگی است.

او با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، افزود: مردم برای انقلاب و پرچم جمهوری اسلامی این شب‌ها در خیابان حضور دارند و ادارات کل اوقاف استان‌ها باید در برگزاری اجتماعات مردمی پای کار باشند و با نهاد‌های مردمی همکاری کنند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: ادارات اجرایی اوقاف در سراسر کشور باید در برنامه‌های انقلابی حضور فعال داشته باشند.

خاموشی با اشاره به نقش حضور مردم در حفظ امنیت کشور، افزود: اگر میدان‌داری مردم در خیابان‌ها نبود، قطعاً شاهد خرابکاری‌های مختلفی در کشور بودیم و حضور مردم مانع از این اقدامات شده است.

تأکید معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف بر ظرفیت گسترده فعالیت‌های فرهنگی

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این همایش با اشاره به توفیق خدمت در مجموعه اوقاف، گفت: خدا را شاکریم که در مجموعه‌ای فعالیت می‌کنیم که در خدمت اهل‌بیت (ع) هستیم.

او با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی در سازمان اوقاف از گستردگی و تنوع بالایی برخوردار است، افزود: برنامه‌ها و کارویژه‌های مختلفی در حوزه فرهنگی اجرا می‌شود و ایده‌های متنوعی نیز از سوی ریاست سازمان اوقاف مطرح شده که نشان‌دهنده افق و بینش بلند حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی است.

گفتنی است این نشست با حضور معاونان فرهنگی و اجتماعی ادارات کل اوقاف و امور خیریه سراسر کشور در مجتمع فرهنگی آموزشی احسان ماندگار مازندران برگزار شد و موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، فناوری، اجرای نیات موقوفات و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم مورد بررسی قرار گرفت.

منبع:اوقاف مازندران