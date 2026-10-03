در راستای توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت ناترازی انرژی در کشور، طرح ملی احداث نیروگاه‌های خورشیدی مدارس با عنوان «شهدای میناب» در استان لرستان وارد مرحله اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهندس شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، با اشاره به اهمیت این طرح ملی که توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) هدایت می‌شود، اظهار داشتند: «هدف ما از اجرای این طرح، تنها تأمین بخشی از برق مدارس نیست؛ بلکه می‌خواهیم مدارس را به بستری آموزشی تبدیل کنیم تا دانش‌آموزان از کودکی با فناوری‌های انرژی پاک آشنا شوند و فرهنگ بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر در نسل آینده نهادینه گردد.»

مهندس جمشیدی در تشریح جزئیات فاز نخست این طرح در استان افزود: «در مرحله اول، ۹۰ باب مدرسه در سطح استان توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به عنوان مدارس هدف شناسایی شده‌اند. برای هر یک از این مدارس، یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ کیلووات پیش‌بینی شده است که در مجموع، ۴۵۰ کیلووات ظرفیت تولید برق پاک را به شبکه مدارس استان اضافه خواهد کرد.»

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت برای آغاز عملیات، تصریح کردند: «در حال حاضر تمامی تجهیزات شامل پنل‌های خورشیدی، تابلوها و استراکچرها توسط ساتبا تأمین و به انبار مرکزی شرکت توزیع برق لرستان منتقل شده است. همچنین محل احداث در مدارس هدف نیز به‌طور کامل مشخص شده است. ما در حال حاضر آماده هستیم و به محض ابلاغ پیمانکار از سوی ساتبا، عملیات نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها با نظارت دقیق کارشناسان شرکت توزیع برق آغاز خواهد شد

منبع: برق لرستان

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، لرستان
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