باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همسایه میماند و مهمان میرود.
وی اضافه کرد: کشوری که عمر سیاسیاش به نیم قرن نمیرسد، از تریبون سازمان ملل درباره جزایری ادعا میکند که در اسناد و نقشههای تاریخی قرون گذشته با نام ایران ثبت شدهاند.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: جغرافیا با بیانیه عوض نمیشود. تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ایرانی بودهاند و ایرانی میمانند.
ولایتی ادامه داد: یک هفته پس از پذیرایی گرم از نتانیاهو، سخن گفتن از «حقوق اعراب» و «همبستگی اسلامی» بیش از آنکه ادعا باشد، تناقض است. افکار عمومی از قاهره تا بیروت، این دوگانگی را قضاوت میکند.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با تاکید بر اینکه تجربه منطقه نشان داده است که امنیتِ وارداتی تاریخ مصرف دارد، نوشت: کشورهایی که ثبات خود را به واشنگتن و تلآویو سپردهاند، در نهایت با سردرگمی در سیاست داخلی و خارجی تنها ماندهاند.