باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - غلامرضا رئیسی، مدیر نظارت کیفی شرکت آبفا اهواز، با اشاره به وظایف این مجموعه اظهار داشت: ما در مجموعه پایش و نظارت بر کیفیت اهواز، خود را امین سلامت خانوادهها میدانیم و وظیفه ما تنها آزمایش آب نیست، بلکه تضمین سلامت آبی است که به شیر آب خانههای شهروندان میرسد. به همین دلیل در تمام ساعات شبانهروز وضعیت تصفیهخانهها و شبکه توزیع اهواز را رصد میکنیم.
او افزود: ما یک سامانه نظارتی سهگانه یا سهلایه داریم؛ لایه اول، پایش شبانهروزی در دو نوبت صبح و عصر با آزمونهای دقیق میدانی و انتقال نمونهها به آزمایشگاه مرکزی برای انجام آزمونهای جامع و کامل است.
رئیسی اضافه کرد: آزمون کلرسنجی ما ۱۷۰ مورد در شبانهروز انجام میشود که حدود ۱۵۰ درصد بیش از الزام استاندارد است و در کنار آن آزمونهای میکروبیولوژی نیز بیش از دو برابر استاندارد انجام میشود.
مدیر نظارت کیفی آبفا اهواز در خصوص مناطق دارای شکستگی لوله گفت: در مناطقی که شکستگی لوله داریم، احتمال آلودگی میکروبی وجود دارد؛ به همین دلیل از شهروندان خواهشمندیم هر نوع شکستگی را بلافاصله به شماره ۱۲۲ اطلاع دهند. با دریافت گزارشهای مردمی از طریق سامانه ۱۲۲، مراجعه به نهادهای نظارتی مانند مراکز بهداشت یا دفاتر بازرسی، یا انتقال در فضای مجازی، بلافاصله در محل حاضر میشویم. این در حقیقت لایه دوم پایش مطالبهمحور ماست که پاسخگویی به شهروندان را در بر میگیرد.
او ادامه داد: تیمهای ما علاوه بر کیفیت آب، ظرفیت خطوط آب و فاضلاب را نیز بررسی میکنند، گزارش تحلیلی تنظیم شده و بلافاصله در همان روز به واحدهای عملیاتی ارسال میشود.
رئیسی درباره مشکل اهالی مناطق گلستان، فرهنگ و سایه گفت: در حال حاضر گزارشی مبنی بر وجود مشکل در این مناطق دریافت نکردهایم. به شکل کلی عرض میکنم که به هر حال با مکش پمپهای آب منازل، فشار منفی در شبکه ایجاد میشود و این اثر زیادی بر نوسانات کیفی دارد. توصیه ما به همه شهروندان این است که از مخازن ذخیره استفاده کنند و پمپ را به مخزن وصل کنند تا همیشه از ذخیره آب سالم به شکل روزانه برخوردار باشند.