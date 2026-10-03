مأموریت‌های اورژانس بابل در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - دکتر ابوالقاسم لعلی رئیس سازمان، از انجام ۲۱۶۶۳ مأموریت توسط تیم‌های اورژانس در شش ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این مأموریت‌ها شامل ۸۱۳۰ عملیات شهری، ۱۳۴۳۷ عملیات جاده‌ای و ۹۶ عملیات بین مراکز درمانی بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰درصد پیشرفت داشته است.

او با اشاره به انتقال بیماران و مصدومان، افزود: در مجموع، ۹۶۶۷ بیمار به مراکز درمانی شهرستان بابل منتقل شدند که از این تعداد، ۳۲۱۶ ماموریت شهری و ۶۴۵۱ ماموریت جاده‌ای بوده‌اند.

لعلی همچنین درباره زمان واکنش نیرو‌های اورژانس، گفت: در مأموریت‌های شهری، زمان رسیدن به محل حادثه به‌طور میانگین ۱۱ دقیقه و در مأموریت‌های جاده‌ای ۱۶ دقیقه بوده است.

رئیس سازمان اورژانس بابل به مأموریت‌های تصادفی اشاره کرد و افزود: در شش ماه اول سال، ۴۵۵۱ مأموریت مرتبط با تصادفات ثبت شد که از این تعداد، ۱۳۱۷ مأموریت در مناطق شهری و ۳۲۳۴ مأموریت در محور‌های جاده‌ای انجام شده است.

دکتر لعلی گفت: پس از مأموریت‌های تصادفی، بیشترین فراوانی مأموریت‌ها مربوط به موارد قلبی با ۷۴۲ مورد، تنفسی با ۴۸۶ مورد و مسمومیت با ۳۷۶ مورد بوده است.

او به تماس‌های ورودی اورژانس ۱۱۵ در شش ماه اول سال اشاره کرد و افزود: در این مدت، تلفن‌های اورژانس ۱۱۵ تعداد ۶۵۷۲۶ بار به صدا درآمد.

برچسب ها: اورژانس بابل ، ماموریت اورژانس
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