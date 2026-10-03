باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به نقش تاریخی رهبر شهید در حفظ اراضی عباس‌آباد اظهار کرد: اگر مداخله قائد شهید نبود، امروز منطقه اراضی عباس‌آباد هم مملو از برج‌های سر به فلک کشیده بود و مانند همه محلات این شهر دستخوش تغییرات می‌شد و دیگر از فرهنگ و فضای فرهنگی، خانه کتاب و سایر مجموعه‌ها خبری نبود. موجی شروع شده بود برای اینکه منطقه به یک ساختار اداری، تجاری و فضا‌های مختلف تبدیل شود، اما خوشبختانه من به یاد دارم بیش از دو دهه قبل که قائد شهید دستور دادند این منطقه فرهنگی بماند.

وی گفت: بعد از آن مجموعه کتابخانه ملی، فرهنگستان‌ها، باغ کتاب، باغ موسیقی و مجموعه‌های دیگر در این منطقه شکل گرفت که امروز به کانون مصرف فرهنگی افراد، هم در تهران و هم در ایران تبدیل شده است.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد افزود: این منطقه همزمان یک کانون فرهنگی، طبیعت‌گردی، مصرف فرهنگی و فراغت خانوادگی است و مجموعه‌هایی مانند کتابخانه ملی، خانه کتاب، فرهنگستان‌ها و پل طبیعت ظرفیت‌های متنوعی را برای شهروندان و گردشگران فراهم کرده‌اند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر ضرورت استفاده هوشمندانه از فناوری در گردشگری اظهار کرد: هوشمندسازی و دیجیتال‌سازی از موضوعات مهم گردشگری امروز است، اما نباید تصور کرد که هوش مصنوعی جایگزین انسان و فرهنگ خواهد شد. هوش مصنوعی باید ابزاری برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگ و تمدن باشد، نه جایگزین آن. گردشگری که وارد تهران می‌شود، علاقه‌مند است با مردم، هنر، شعر، موسیقی، تاریخ، تمدن، موزه‌ها و فضا‌های شهری این سرزمین آشنا شود و فناوری نمی‌تواند جایگزین این تجربه انسانی شود.

وی با انتقاد از نگاه صرفاً شهری به تهران گفت: تهران در ذهن بسیاری از مردم به‌عنوان کلان‌شهری با سابقه کمتر از ۲۰۰ سال شناخته می‌شود، در حالی که پیشینه تاریخی این منطقه بسیار فراتر از دوره قاجار است. تهران با پایتخت‌شدن در دوره قاجار متولد نشد و برای شناخت تاریخ آن باید مطالعات و کاوش‌های جدی‌تری انجام شود. تهران تاریخی را باید در پیوند با ری شناخت؛ چراکه ری دارای پیشینه چند هزار ساله و یکی از کانون‌های مهم تمدنی ایران است.

صالحی‌امیری ادامه داد: وقتی از تهران سخن می‌گوییم، نباید صرفاً در چارچوب مرز‌های امروزی شهر و استان نگاه کنیم، بلکه باید از یک پهنه تمدنی و فرهنگی سخن بگوییم که از ری تا دامنه‌های البرز را دربر می‌گیرد. از قیطریه تا مولوی و از ری تا دیگر نقاط تاریخی تهران، آثار و نشانه‌هایی از تمدن ایران وجود دارد که می‌تواند برای گردشگران جذاب باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد: اگر تهران را به‌عنوان یک قطب تمدنی باور کنیم، حضور گردشگر در این شهر معنای متفاوتی پیدا می‌کند و این شهر با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند حداقل یک هفته مقصد گردشگران باشد. متأسفانه تهران تاکنون کمتر از منظر تمدنی معرفی شده است و حجم سنگین زندگی شهری موجب شده بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی این شهر کمتر دیده شود. کاخ گلستان، ری، شاه عبدالعظیم و مسیر تاریخی ماشین دودی تنها بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در روایت جدید گردشگری تهران مورد توجه قرار گیرند.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به بوشهر گفت: سیراف در فهرست ثبت جهانی قرار گرفته و ثبت جهانی آن می‌تواند آغازگر یک حرکت و جهش فرهنگی و گردشگری در بوشهر باشد. بوشهر مهد تمدن، فرهنگ، موسیقی، شعر و ادب است و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این استان هنوز آن‌گونه که شایسته است معرفی و شناخته نشده است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به افتتاح موزه شهید رئیسعلی دلواری گفت: این موزه با طراحی مفهومی، استفاده از فناوری‌های هوشمند و روایتگری جذاب ایجاد شده و می‌تواند به یکی از مقاصد فرهنگی مهم گردشگران در بوشهر تبدیل شود.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و تمدنی ایران تأکید کرد: توسعه گردشگری نیازمند بازتعریف نگاه به مقصدهاست؛ به‌گونه‌ای که شهر‌ها و مناطق کشور نه صرفاً به‌عنوان فضا‌های شهری، بلکه به‌عنوان کانون‌های تمدنی، فرهنگی و تاریخی به گردشگران معرفی شوند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: ۲۴۶ پروژه را در هفته گردشگری در سراسر کشور رونمایی کردیم. در دهه فجر بیش از ۱۰۰ پروژه در حوزه گردشگری را افتتاح می کنیم. همچنین ۳۰۱۷ پروژه با ۱۳۰۰ همت سرمایه گذاری در کشور در حال اجرا است.

گفتنی است؛ پایان این مراسم با اولین دوره اهدای جایزه برادران امیدوار (دو برادر جهانگرد) و تقدیر از فعالان حوزه گردشگری همراه شد.