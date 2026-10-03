رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از برقراری همزمان پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران و عراق از فردا، یکشنبه ۱۲مهر ماه خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان -کاپیتان ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری  اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در سطح مقامات عالی دو کشور، مقرر شد پروازهای بین ایران و عراق از فردا توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی از سر گرفته شود.

وی همچنین از مسافران خواست پیش از مراجعه به فرودگاه، آخرین وضعیت و زمان انجام پرواز خود را از طریق درگاه‌های رسمی شرکت هواپیمایی مربوطه یا اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ پیگیری کنند.

کاپیتان شیرودی ضمن توصیه به مسافران برای خرید بلیت نجف اشرف از سایت شرکت‌های هواپیمایی و سامانه‌های معتبر فروش بلیت، از آنان خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، از قطعی بودن پرواز و زمان انجام آن اطمینان حاصل کنند.

 

 

برچسب ها: هواپیمایی ، پرواز
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