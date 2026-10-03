دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی در خصوص نرخ ارز نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، با اشاره به شباهت شرایط بازار ارز در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ با وضعیت فعلی، گفت: در مهرماه سال ۱۳۹۷، شاهد شکلگیری جریانی از خروج سرمایه و افزایش تقاضای احتیاطی و هیجانی در بازار بودیم که در نتیجه آن، نرخ ارز حتی به محدوده ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان رسید.
او افزود: پس از فروکش کردن هیجانات و التهابات بازار، نرخ ارز نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرد و حتی به حدود نصف نرخهای ثبتشده در دوره اوج التهابات رسید.
دارابی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ نیز کشور با محدودیتهایی در زمینه صادرات و فروش نفت مواجه بود، اظهار کرد: شرایط مشابهی در سال ۱۳۹۹ نیز وجود داشت؛ بخشی از التهابات آن دوره ناشی از انتخابات آمریکا و افزایش نااطمینانیهای سیاسی بود و بخش دیگری نیز به دلیل شیوع کرونا و محدود شدن صادرات نفتی و غیرنفتی ایجاد شد.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی ادامه داد: این عوامل موجب شد نرخ ارز در آن مقطع بیش از میزان تورم افزایش پیدا کند.
او با اشاره به مقایسه نرخ ارز در مقاطع مختلف گفت: اگر اثر تورم را از نرخ ارز فعلی خارج کنیم، نرخ ارز در مهرماه ۱۴۰۵ تقریباً در محدودهای قرار میگیرد که مشابه نرخ ارز در مهرماه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بوده است.
دارابی تصریح کرد: به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن اثر تورم و تعدیل نرخها، میتوان گفت نرخ ارزی که امروز شاهد آن هستیم، از نظر سطح واقعی، شباهت قابل توجهی با نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ دارد.
او افزود: تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تاخیر در ورود کالا و تاخیر بازگشت ارز صادراتی باعث شده رشد نرخ ارز از تورم بالاتر برود.