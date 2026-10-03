دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی در خصوص نرخ ارز نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، با اشاره به شباهت شرایط بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ با وضعیت فعلی، گفت: در مهرماه سال ۱۳۹۷، شاهد شکل‌گیری جریانی از خروج سرمایه و افزایش تقاضای احتیاطی و هیجانی در بازار بودیم که در نتیجه آن، نرخ ارز حتی به محدوده ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان رسید.

او افزود: پس از فروکش کردن هیجانات و التهابات بازار، نرخ ارز نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرد و حتی به حدود نصف نرخ‌های ثبت‌شده در دوره اوج التهابات رسید.

دارابی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ نیز کشور با محدودیت‌هایی در زمینه صادرات و فروش نفت مواجه بود، اظهار کرد: شرایط مشابهی در سال ۱۳۹۹ نیز وجود داشت؛ بخشی از التهابات آن دوره ناشی از انتخابات آمریکا و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی بود و بخش دیگری نیز به دلیل شیوع کرونا و محدود شدن صادرات نفتی و غیرنفتی ایجاد شد.

دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی ادامه داد: این عوامل موجب شد نرخ ارز در آن مقطع بیش از میزان تورم افزایش پیدا کند.

او با اشاره به مقایسه نرخ ارز در مقاطع مختلف گفت: اگر اثر تورم را از نرخ ارز فعلی خارج کنیم، نرخ ارز در مهرماه ۱۴۰۵ تقریباً در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که مشابه نرخ ارز در مهرماه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بوده است.

دارابی تصریح کرد: به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن اثر تورم و تعدیل نرخ‌ها، می‌توان گفت نرخ ارزی که امروز شاهد آن هستیم، از نظر سطح واقعی، شباهت قابل توجهی با نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ دارد.

او افزود: تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تاخیر در ورود کالا و تاخیر بازگشت ارز صادراتی باعث شده رشد نرخ ارز از تورم بالاتر برود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، نرخ ارز
خبرهای مرتبط
نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند+ جزئیات
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
بانک ملی ایران تا سقف ۳ همت واحدهای تولیدی اردبیل را تأمین مالی می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۵
سود سهام عدالت پس از دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واریز می‌شود
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
اجرای طرح سوخت‌گیری با کارت بانکی در تهران تا پایان مهر
واردات ۲۰ هزار تن گوشت از ابتدای سال/ مشکلی در تامین و عرضه گوشت به بازار نداریم
قاچاق زعفران در حال انجام است/ کشاورزان عرضه زعفران در فصل برداشت را مدیریت کنند
نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند+ جزئیات
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
از نوسان بازار تا فصل گزارش‌ها؛ سهامداران به‌جای شایعات، عملکرد شرکت‌ها را بررسی کنند
رشد ۱۵ درصدی تولید برنج/ تولید برنج به بیش از ۲ میلیون تن می‌رسد
آخرین اخبار
اگر تورم را کنار بگذاریم نرخ امروز ارز با سال‌های ۹۷ و ۹۹ یکی است
برقراری پروازهای ایران و عراق از فردا یکشنبه
ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران
کاهش دما در نوار شمالی کشور
۲۶ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۰۰ هزار مستاجر پرداخت شد
طوفان نوح هم بیایید سناریوی وزارت نیرو در مدیریت منابع آب عوض نمی شود
افزایش ۲۰ درصدی ذخایر کشور طی چند ماه گذشته
از نوسان بازار تا فصل گزارش‌ها؛ سهامداران به‌جای شایعات، عملکرد شرکت‌ها را بررسی کنند
تحویل گاز به صنایع یک میلیارد مترمکعب افزایش یافت
فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بنادر با تقویت دیپلماسی دریایی
رشد ۱۵ درصدی تولید برنج/ تولید برنج به بیش از ۲ میلیون تن می‌رسد
۲۳۰ هزار تن کلزا برداشت شد
انتقال فناوری در نوسازی ناوگان معدنی کشور کلید خورد
واردات ۲۰ هزار تن گوشت از ابتدای سال/ مشکلی در تامین و عرضه گوشت به بازار نداریم
تخصیص بیش از ۳۶ همت منابع مالی برای تکمیل واحد‌ها و تامین خدمات پشتیبان مسکن
قاچاق زعفران در حال انجام است/ کشاورزان عرضه زعفران در فصل برداشت را مدیریت کنند
افزایش هزینه‌های لجستیکی در حوزه رنگ ورزین به ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار رسید
افزایش ۲۱ هزار و ۸۱۳ واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌گیری با کارت بانکی در تهران تا پایان مهر
افزایش تولیدات واحدهای صنعتی در کشور از طریق پرداخت وام بازسازی
پساب در مسیر جایگزینی آب صنایع
نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند+ جزئیات
تقویت زیرساخت‌های ایمنی و تبادل دانش فنی در حوزه تست خودرو
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
سهم اشخاص حقوقی از مالیات به ۳۹ درصد رسید
۴۲ میلیارد دلار؛ ارزش تجارت جهانی سنگ/ سهم ایران همچنان ناچیز است
فاز نخست بازسازی نیروگاه طرشت مهرماه امسال به پایان می‌رسد
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
ورود بانک‌ها به اقتصاد دیجیتال باید نظارت شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۵