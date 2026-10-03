باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حکم اعدام یکی از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد اجرا شد + فیلم

حکم اعدام سیاوش جمشیدی، از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد، پس از طی تشریفات قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاوش جمشیدی که به‌عنوان یکی از لیدرهای مسلح کودتای دی در شهرکرد معرفی شده بود، پس از طی مراحل قانونی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شد.

مطالب مرتبط
حکم اعدام یکی از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد اجرا شد + فیلم
young journalists club

جزئیات پرونده جنایت تروریست‌ها در طبرسی مشهد + فیلم

حکم اعدام یکی از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد اجرا شد + فیلم
young journalists club

زهپاد آمریکایی که توسط نیروی دریایی سپاه شکار شد چه ویژگی‌هایی دارد؟ + فیلم

حکم اعدام یکی از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد اجرا شد + فیلم
young journalists club

موشک‌های جهش یافته ایران نگرانی تازه آمریکا در خلیج فارس + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم
۹۰۶

رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
شگفت زدگی لبنانی‌ها از تجمعات شبانه مردم ایران + فیلم
۶۴۴

شگفت زدگی لبنانی‌ها از تجمعات شبانه مردم ایران + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم
۶۰۴

خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
حمله پهپادی روسیه به پل‌های کی‌یف + فیلم
۴۳۷

حمله پهپادی روسیه به پل‌های کی‌یف + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
ادامه درگیری‌های گسترده در فرانسه + فیلم
۳۹۹

ادامه درگیری‌های گسترده در فرانسه + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha