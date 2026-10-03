زلنسکی مدعی شد روسیه دامنه اهداف حملات هوایی خود را گسترش داده و اوکراین نیز در واکنش، حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید کی‌یف در واکنش به «دکترین جدید» روسیه برای حملات هوایی، حملات به پالایشگاه‌های نفت این کشور را افزایش خواهد داد.

او در گفت‌و‌گو با رویترز مدعی شد اطلاعات اوکراین به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دستور حمله به طیف گسترده‌تری از اهداف از جمله زیرساخت‌ها، مراکز لجستیکی و جاده‌های اوکراین را صادر کرده است. 

رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه برای دیدار با پوتین در حاشیه نشست گروه بیست در میامی ابراز آمادگی کرد، اما در عین حال گفت که هرگونه عادی‌سازی روابط روسیه با غرب باید در ازای برقراری صلح انجام شود.

همزمان، زلنسکی گفت که مسکو از تابستان، روزانه ده‌ها پهپاد جت‌پیشران شاهد به سمت اوکراین شلیک می‌کند و پدافند این کشور برای مقابله با آنها با دشواری مواجه شده است. به گفته زلنسکی، جنگنده‌های اف-۱۶ و میگ اوکراین حدود ۶۰ درصد از این پهپاد‌ها را سرنگون می‌کنند، اما ذخایر مهمات ۲۰ میلی‌متری این کشور رو به کاهش است. 

ترامپ ماه گذشته از اوکراین خواسته بود از حمله به تأسیسات نفتی روسیه خودداری کند و گفته بود چنین حملاتی باعث افزایش شدید قیمت گازوئیل در بازار جهانی می‌شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، روسیه و اوکراین ، جنگ اوکراین
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