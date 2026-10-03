پورذهبی: امنیت کشور مرهون ایستادگی مردم و تلاش حافظان امنیت است

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرمان صالحی _ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه ۱۱ مهرماه در تجمع مردم انقلابی و غیور سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا و شهدای جنگ رمضان، با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی، مرزبانی، سپاه، بسیج و سایر حافظان امنیت قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نیروهای حافظ امنیت، حتی پس از گذشت ماه‌ها از جنگ همچنان درگیر مأموریت‌های خود هستند، گفت: این نیروها برای برقراری امنیت مردم از آسایش خود و خانواده‌هایشان می‌گذرند و باید قدردان زحمات آنان بود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به آیه هشتم سوره مائده که بر آرم نیروی انتظامی نقش بسته است، اظهار کرد: خداوند در این آیه مؤمنان را به قیام برای خدا و برپایی عدالت سفارش کرده است و این دو موضوع از مهم‌ترین وظایفی است که در جایگاه نیروی انتظامی نیز مورد توجه قرار دارد.

پورذهبی ادامه داد: مأمور نیروی انتظامی در انجام وظیفه باید مراقب باشد که هیچ دشمنی و اختلافی موجب فاصله گرفتن او از عدالت نشود؛ همان‌گونه که مردم نیز باید شأن و جایگاه نیروهایی را که برای امنیت جامعه تلاش می‌کنند، رعایت کنند.

وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی یکی از ستون‌های استوار امنیت کشور است و همین تعبیر نشان می‌دهد که این مجموعه چه مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: مأموران امنیتی و انتظامی نیز مانند سایر مردم دارای خانواده و دغدغه هستند و نباید به دلیل انجام مأموریت، مورد بی‌احترامی قرار گیرند. احترام به این نیروها، در واقع احترام به کسانی است که برای حفظ امنیت جامعه تلاش می‌کنند.

پورذهبی در ادامه با اشاره به مأموریت نیروی انتظامی تصریح کرد: خدمت این نیرو تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه خدمت به مردم، جامعه، جمهوری اسلامی و اسلام است و باید این جایگاه برای مردم و خود نیروهای انتظامی به خوبی تبیین شود.

نخبگان؛ مسئول هدایت فکری جامعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نخبگان پرداخت و گفت: وقتی از نخبه صحبت می‌کنیم، نباید تصور کنیم تنها فردی که در حوزه علمی سرآمد است، نخبه محسوب می‌شود؛ در جامعه نخبگان اقتصادی، اجتماعی، بازاری، علمی و حوزه‌های مختلف وجود دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ویژگی‌هایی که برای یک نخبه واقعی برشمرد، اظهار کرد: نخبه باید بتواند فکر جامعه را هدایت کند، در حرکت مردم پیشگام باشد، نسبت به آینده احساس مسئولیت داشته باشد، مسیر معنویت را دنبال کند و در برابر ظلم و بی‌عدالتی سکوت نکند.

پورذهبی تأکید کرد: کسی که قرار است سررشته‌دار حرکت جامعه باشد، نمی‌تواند صرفاً سخن بگوید؛ باید خودش در میدان حضور داشته باشد و برای باورهای خود هزینه بدهد.

وی با بیان اینکه احساس مسئولیت نسبت به آینده یکی از ویژگی‌های مهم نخبگان است، افزود: نمی‌توان نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت بود و گفت این موضوع به من ارتباطی ندارد. اگر هرکس تنها به فکر خود باشد، کار جامعه پیش نمی‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین بر اهمیت معنویت در میان نخبگان تأکید کرد و گفت: از نخبگان انتظار می‌رود در کنار دانش و تخصص، از معنویت نیز برخوردار باشند و نسبت به مسائل جامعه و سرنوشت مردم احساس مسئولیت کنند.

پاسخ به یک پرسش درباره ادامه مقاومت

پورذهبی با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده در محافل نخبگانی درباره ادامه مقاومت در برابر فشارهای دشمن، اظهار کرد: گاهی این سؤال مطرح می‌شود که مقاومت تا کجا باید ادامه پیدا کند و اگر دشمن فشار بیشتری وارد کرد یا حتی از سلاح‌های مخرب استفاده کرد، تکلیف چیست؟

وی ادامه داد: پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به موضوعاتی مانند شرافت، استقلال و مسئولیت انسان در برابر ظلم است و نمی‌توان تنها با محاسبه هزینه‌های مادی، درباره مسائل اساسی کشور تصمیم گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه نخبگان باید در چنین موضوعاتی برای جامعه روشنگری کنند، گفت: دانشجو، استاد، معلم و سایر افراد اثرگذار باید بتوانند مسائل را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند فضای فکری جامعه تحت تأثیر روایت‌هایی قرار گیرد که دشمن دنبال می‌کند.

پورذهبی خاطرنشان کرد: وقتی دشمن به کشور حمله می‌کند، مردم و نخبگان باید این مسئله را از زاویه‌ای فراتر از محاسبات روزمره ببینند و درباره پیامدهای عقب‌نشینی و کوتاه آمدن در برابر فشارها نیز سؤال کنند.

وی با اشاره به شهادت نیروهای نظامی، انتظامی، دانشمندان و مردم در جریان درگیری‌ها افزود: نخبگان جامعه نباید نسبت به این اتفاقات بی‌تفاوت باشند. جامعه دانشگاهی و نخبگانی باید نسبت به حوادثی که برای مردم و نیروهای کشور رخ می‌دهد، واکنش مسئولانه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اینکه دشمن روی اختلاف و آشوب داخلی حساب باز می‌کند، گفت: اگر نخبگان وظیفه خود را درست انجام دهند و در عرصه آگاهی‌بخشی و هدایت فکری جامعه فعال باشند، دشمن نمی‌تواند به آسانی روی ایجاد آشوب در داخل کشور حساب باز کند.

پورذهبی در پایان با اشاره به حضور مردم در تجمع‌های مردمی و تلاش نیروهای حافظ امنیت اظهار کرد: حضور مردم در صحنه و امنیتی که به همت نیروهای انتظامی، نظامی و مرزبانی برقرار شده، مایه امید است و امیدواریم خداوند شر دشمنان دین، مکتب و این سرزمین را از کشور دور کند.