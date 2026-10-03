باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - محمدعلی طالبی در جشن گردشگری استان که امشب در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان برگزار شد، گفت: کرمان در کنار تنوع بالای اقلیمی و ظرفیت بی نظیر گردشگری مردمی میهمان نواز و کریم دارد که میزبانی شایسته‌ای از حضور گردشگران در استان دارند.

وی افزود: در کرمان جدا از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی نیازمند مجموعه زنجیره‌ای از زیرساخت‌های گردشگری و برنامه‌های گردشگری و نرم افزاری هستیم که این قابلیت‌ها را نشان دهد.

وی گفت: وقتی از رونق گردشگری میتوان گفت که به مزیت اقتصادی تبدیل و راه درآمد پایدار را برای استان فراهم کنیم.

وی گفت:کویر ما شرایط ایجاد برنامه‌های کویرنوردی را دارد وخوشبختانه نگاه امنیتی از روی کویرلوت برداشته شده و دستگاه‌های مختلف می‌توانند سرمایه گذاری‌هایی برای ایجاد کمپ‌های کویرنوردی یازیرساخت‌های توسعه گردشگری کویر داشته باشند.

استاندار کرمان تصریح کرد:با ثبت روستای شفیع آباد به عنوان روستای جهانی فرصت استفاده از فضای روستا‌های تاریخی فراهم است.

وی از امکان برندسازی برخی جاذبه‌های گردشگری استان خبرداد و بیان کرد: مناطقی مانندشهداد می‌توانند درحوزه نجوم و روستا‌های تاریخی و کویر برندشوند یا مناطقی مانند کنار صندل و تپه یحیی ارزوییه نیز شامل این مورد می‌شوند.

طالبی با اشاره به اینکه باید گردشگری را به زندگی مردم وصل کنیم تاکید کرد: بحث رویداد محوری استان کرمان درتوسعه اجتماعی وفرهنگی دنبال می‌شود.

وی از برگزاری برنامه‌های موسیقی نواحی و ایران جان در ادامه برنامه‌های گردشگری استان خبرداد.

دراین برنامه از فعالان گردشگری استان تحلیل و کارت شهروندی نیز رونمایی شد.