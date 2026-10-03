مدیر کل مدیریت بحران البرز گفت: ۵ کارگر گرفتار در سیلاب پارک جنگلی باغستان کرج، با تلاش ماموران هلال احمر نجات پیدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: براساس اعلام گزارشی مبنی بر گرفتار شدن افرادی در سیلاب باران در پارک جنگلی باغستان کرج بلافاصله ماموران هلال احمر در محل حاضر شدند .

محمدرضا فلاح‌نژاد افزود: در بررسی های میدانی مشخص شد سرریز شدن یک آبگیر کوچک در پارک جنگلی باغستان کرج و شکستن سدبند پایینی آن، منجر به ایجاد سیلاب در منطقه شده است که بلافاصله کارگران گرفتار در سیلاب را ماموران هلال احمر نجات دادند و هم اکنون این افراد در سلامت کامل هستند.

وی با اشاره به اینکه پس از بارش شدید باران شاهد آبگرفتگی معابر و وجود روان ماسه در برخی از نقاط استان بوده ایم ، افزود: بیان کرد: در پی این بارش‌ها که هشدار سطح زرد هواشناسی آن از روزهای گذشته صادر شده بود، جاری شدن ماسه از کوه نورالشهدا در منطقه عظیمیه کرج و برخی ارتفاعات جاده کندوان را شاهد بودیم.

فلاح نژاد افزود: در شهرک صنعتی امید البرز اشتهارد بر اثر وزش باد شدید و کنده‌شدن درب یک کانکس، یک کارگر مصدوم و به بیمارستان الزهرا (س) این شهرستان منتقل شد و همچنین در روستاهای اسماعیل‌آباد شورقلعه شهرستان ساوجبلاغ شاهد جریان گل‌ولای در معابر بودیم.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، میزان بارندگی ثبت‌شده تا ساعت ۱۷:۳۰ امروز در کرج ۶.۳ میلی متر، طالقان ۱۶ میلی متر، ناریان ۱۷.۳ میلی متر، دیزین (ولایت‌رود) ۱۹.۱ میلی متر، ایگان ۱۸.۷ میلی متر و شهرستانک ۱۳.۵ میلی‌متر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از نقاط جاده کرج – چالوس هم شاهد ریزش سنگ و ایجاد روان آب بوده ایم افزود: در پنج نقطه جاده چالوس شامل مناطق گوراب، وینه، پورکان، پیچ قطبی و محدوده رستوران میرزایی عملیات پاکسازی و بهسازی جاده انجام و راه به طور کامل پاکسازی شده است.