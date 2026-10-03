باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تلاش‌ها و نتایج کاروان ورزش کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: در ابتدا خدمت مردم شریف ایران و خصوصا خانواده معزز شهدا و همه کسانی که در این مدت، عزیزان خود را از دست دادند عرض سلام و ارادت داریم و یاد و نام شهدا را گرامی می‌داریم.

او تاکید کرد: به عنوان یک مدیر از وضعیت موجود راضی نیستم، زمانی که آمدم گفتم ظرفیت ۲۵ مدال طلا را داریم. البته کشور درگیر جنگ بود و اردو‌ها با وقفه همراه شد. اما از آن سوی میدان، این تهاجم برای ورزشکاران ما انگیزه شد و برکت این شهدا و به خصوص شهدای میناب، انگیزه‌ها را دوچندان داد. از همه ورزشکاران، مربیان و همه دست‌اندرکاران تقدیر می‌کنم. سربازی که پای لانچر دست و پای خود را از دست می‌دهد، نشان از اقتدار است و ما هر چه تلاش کنیم، به پای آنها نمی‌رسیم.

وزیر ورزش و جوانان خاطر بیان کرد: بچه‌های ما مانند قهرمانان روئینگ، در زمستان برفی تمرین می‌کردند و فیلم‌های این ورزشکاران را دیدم. زحمت کشیدند و مزد آن را هم گرفتند. البته وقتی رئیس فدراسیون به کشور بازگشت از او خواستم در اولین فرصت به وزارتخانه بیاید تا توضیح دهد چرا در مردان نتایج بهتری نگرفتیم. ما باید بهتر شویم، نیاز به تمرین داریم و هر ورزشکاری که بهتر کار کند، مزد آن را هم خواهد گرفت.

دنیامالی یادآور شد: قرار ما با بچه‌های روئینگ این بود که پاروزدن ممنوع است. ما ۲ دهه است که روئینگ داریم، اما پیست نداریم. از وزیر نیرو و به ویژه مدیرعامل آب آذربایجان غربی تشکر کنم که امکانات را اختیار گذاشتند بچه‌ها تمرین کنند. قبل از شادی هم با رهنما رئیس فدراسیون کاراته دیدار داشتم. دختران ما باید در کاتا طلا می‌گرفتند. خیلی زحمت کشیدند، اما نباید در طلا به ویتنام نتیجه را واگذار می‌کردیم.

او ادامه داد: این دوره بر روی ورزش دختران تمرکز کرده بودیم. تا امروز ۳ طلای انفرادی داشتیم، اما در این دوره معادل عملکرد ورزش ایران پس از انقلاب مدال گرفتیم. اگر جمع مدال‌های نقره و برنز ما به اندازه مدال طلا باشد یعنی خوب کار کرده‌ایم که این در مدال‌های چین دیده می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: به عنوان فردی که امروز مسوول هستم وظیفه داریم از همه افرادی که برای ورزش ایران از ابتدا تا امروز زحمت کشیدند، تشکر کنم. روز اول گفتم موفقیت‌های ورزش به ورزشکاران، فدراسیون‌ها و مردم اختصاص دارد و اگر کاستی وجود داشت، به ما مربوط می‌شود. ما نباید از نقد بترسیم، آنهایی که توهین می‌کنند حسابشان جداست، اما افرادی که به درستی نقد می‌کنند، برای ما قابل احترام است و این در سیره دینی ما قرار دارد.

او تاکید کرد: در نشست‌های تخصصی وضعیت فدراسیون‌ها را رصد می‌کردیم. جدا از سرکشی‌ها از اردو‌های مختلف، همه نفرات پای کار بودند او اگر چند فدراسیون بهتر عمل می‌کردند، شرایط بهتر بود. ورزشکار نیاز به آرامش، اردو‌های مستمر و منظم، تامین مکمل‌ها، موارد مالی و مسائل دیگر است و نباید این موارد را فراموش کرد.

دنیامالی گفت: ما جوایز را به صورت مستقیم به ورزشکاران می‌دهیم، اگر فدراسیونی به ورزشکار خود قول داده باشد باید آن را پرداخت کند. البته من موافق این ماجرا نیستم، همه ما یک خانواده هستیم و باید این با محوریت فدراسیون یا کمیته ملی المپیک باشد و ما به عنوان وزارت ورزش، آن را تامین کنیم.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص استعدادیابی تاکید کرد: در هیچ رشته‌ای نیست که استعداد نداشته باشیم و اگر به صورت اصولی کار کنیم، می‌توانیم به نتیجه برسیم. در برنامه ۱۰ ساله ورزش ایران و بحث تنوع مدال‌آوری باید بگویم با برنامه پیش می‌رویم. هر فدراسیونی باید برای خود برنامه ۱۰ ساله بنویسد که این کار انجام شد.

دنیامالی گفت: با همه روسای فدراسیون‌ها دوست هستیم، اما با هیچ فردی تعارف نداریم. آقای شهید ما گفتند ورزش جدی است و باید آن را جدی گرفت و این تکلیف ماست. این وظیفه شرعی بر گردن ما است. فدراسیون‌هایی که تلاش بکنند تقدیر می‌کنیم و اگر فدراسیونی در امور خود موفق نباشد، دنبال لاپوشانی نیستیم. من به برخی از دوستان هم گفتم اگر رئیس فدراسیونی کار نکند، حتی پای تعلیق هم خواهم ایستاد و این مسائل راهکار دارد. نمی‌شود به یک فدراسیون این همه اعتبار بدهید و بعد مدال نگیرد و پاسخگو هم نباشد. ۹۰ درصد منابع فدراسیون‌ها از سوی دولت تامین می‌شود و در این شرایط سخت، دولت پای کار بود و هیچ مشکلی مالی نداشتیم.

وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: هدف ما کمک به فدراسیون‌هاست، اما اگر فساد یا کوتاهی وجود داشته باشد، برخورد خواهیم کرد. برخی وقت‌ها سوء مدیریت وجود دارد که باید جلوی آن را گرفت. شفاف‌سازی هزینه‌های ورزشی را دنبال می‌کنیم. در فوتبال تمام باشگاه‌ها باید به صورت شیشه‌ای در اختیار مردم قرار دهند تا همه بدانند چه می‌شود. این باید در فدراسیون‌های دیگر هم اعمال شود. مردم باید بدانند چگونه هزینه می‌شود و این باعث خواهد شد اتفاقات خوبی رقم بخورد. بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد و با این نظم مالی، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

دنیامالی تاکید کرد: با همه این شرایط اصل ماجرا آن بود که بچه‌های ما دل خانواده شهدا را شاد کردند، هرچند تصور ما این بود که برخی از ورزشکاران ما طلایی شوند، اما این اتفاق رخ نداد ولی فراموش نکنیم همه آنهایی که مدال آوردند یا نیاوردند، بچه‌ها ما هستند. این عزیزان امانت‌های ما هستند و وظیفه داریم مانند فرزندان خود آنها را‌تر و خشک کنیم. امیدواریم این درخشش‌ها ادامه داشته باشد.

او تصریح کرد: اعتقاد ما این است که اگر ۳۰ درصد پولی که برای پسران خرج می‌کنیم را برای دختران هزینه کنیم، نتایج بهتر کسب می‌شود. این بخش می‌تواند با نتایج بهتری همراه باشد و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: در ۲۷ مدال المپیک، سهمی از دختران ورزش ایران نیست که این برای من یک هدف است که آنها را تقویت کنیم تا در این آوردگاه طلایی شوند. هر آنچه امروز داریم، خوبی‌ها و زیرساخت‌هایی که هست به پیشکسوتان اختصاص دارد و حالا ما باید آینده را بسازیم. با همین شرایطی که داریم باید هنر کرده و به مدال برسیم.

دنیامالی گفت: در پدل دو تیم ایرانی به مصاف هم رفتند، دوست داشتم این دو تیم در فینال به میدان بروند و طلا و نقره را بگیرند، اما در اولین دوره این بچه‌ها خوب کار کردند. از نظر فنی بهتر بودند و شرایط آب‌وهوایی و وضعیت پروازی اثرگذار بود. با جدیت بازی‌های پدل را بررسی می‌کردم و همه برای ما عزیز هستند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: برای همه فدراسیون‌ها زمین داده‌ایم و مکان یابی صورت گرفته است. از نظر اقلیمی شرایط بسیار خوبی داریم و با توجه به پهناوری کشور، می‌توانیم همه شرایط را فراهم آوریم که از تمامی این ظرفیت استفاده نمی‌شود. در برخی مناطق فضا‌هایی ساخته‌ایم که بسیار خوب است، اما ورزشکار در آن منطقه نیست.